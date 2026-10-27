El Gobierno "condena" los actos vandálicos en Bilbao y Barcelona: "En democracia la violencia no tiene cabida"

Los detalles La portavoz del Gobierno ha condenado la violencia desatada en Bilbao y Barcelona en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Todo en medio de los ataques cruzados entre partidos por la responsabilidad de los disturbios.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha instado al PP a actuar con responsabilidad y no fomentar el odio, calificando de "barbaridad" que culpen al Ejecutivo por los disturbios en Cataluña y el País Vasco. En una rueda de prensa, Saiz condenó los "actos vandálicos y violentos" en Barcelona y Bilbao, subrayando que la violencia no tiene cabida en democracia. Evitó especular sobre los instigadores de la violencia, pidiendo dejar trabajar a las fuerzas de seguridad. En contraste, líderes del PP, como Alberto Núñez Feijóo y Cayetana Álvarez de Toledo, han criticado al Gobierno, sugiriendo que busca crear tensión.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha pedido este martes al PP responsabilidad y no fomentar el odio y ha considerado que es una "barbaridad" que sus dirigentes culpen al Ejecutivo de los disturbios registrados en Cataluña y en el País Vasco.

Saiz ha comenzado la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros condenando los "actos vandálicos y violentos" vividos en los últimos días en Barcelona y Bilbao: "En democracia la violencia no tiene cabida", ha subrayado. Después, a preguntas de los periodistas, ha evitado elucubrar sobre quién puede estar fomentando esa violencia o cómo se organiza y ha pedido dejar trabajar e investigar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los Mossos y a la Ertzantza.

"Ante estos hechos los líderes políticos lo que tenemos que tener es responsabilidad y nunca fomentar el odio", ha subrayado Saiz tras escuchar al PP responsabilizar al Gobierno.

En un mitin en Madrid, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que en el Gobierno son conscientes de que "han perdido la calle" y por ello "quieren alterarla": "Saben que están perdiendo y cuanto más pierden, más tensión general crean. Eso es lo que está ocurriendo", ha señalado.

"Era cuestión de tiempo que surgieran cachorros dispuestos a practicar lo que sus mayores justifican. Ya tiene Sánchez su 'kale borroka'", ha afirmado la número dos del PP en la lista al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo. Para Saiz, esas palabras son una "barbaridad" y una "irresponsabilidad".

En Bilbao, una veintena de personas, entre ellas varios menores, fueron detenidas este lunes en los altercados que se produjeron tras una concentración que protestaba por la presencia en la ciudad del agitador Vito Quiles, disturbios en los que se registraron también asaltos a comercios. Un vandalismo que se había vivido el sábado en Barcelona, donde fueron detenidas 128 personas, 72 de ellas menores, y 23 comercios fueron saqueados y vandalizados.

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