Casi un millón de euros por maquetar informes que hacía Zapatero: el trabajo de las hijas del expresidente

¿Por qué es importante? Su principal pagador fue Inteligencia Prospectiva, una empresa sin apenas actividad más allá de las aportaciones de sus socios, que abonó a la agencia de las hijas del expresidente 561.440 euros en cinco años.

El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ha emitido un auto de 85 páginas en el que se investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La empresa Whathefav, de sus hijas, habría recibido casi un millón de euros solo por maquetar informes del expresidente, sin realizar el contenido. El juez sitúa a Zapatero en el centro de una estructura organizada para influir ilícitamente en autoridades y obtener ventajas económicas. Las transferencias a Whathefav incluyen pagos de Inteligencia Prospectiva, Análisis Relevante y Gate Center, sumando un total de 985.219 euros.

El auto de 85 páginas del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama afirma que la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Whathefav, recibió casi un millón de euros simplemente por maquetar los informes que realizaba el expresidente. Por nada más. Única y exclusivamente por diseñar unos informes que ni siquiera ellas realizaban.

El juez sitúa a Zapatero —a quien ha citado el próximo 2 de junio como investigado— en el "vértice" de una estructura organizada para influir de forma presuntamente ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras y obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros. Las empresas habrían obtenido, supuestamente, medidas administrativas favorables y pagaban a cambio supuestas mordidas.

En el auto, además, señala que hay transferencias a través de Whathefav, pero también directamente a las hijas de Zapatero. Su principal pagador fue Inteligencia Prospectiva, una empresa sin apenas actividad más allá de las aportaciones de sus socios, que abonó a la agencia de las hijas del expresidente 561.440 euros en cinco años.

Análisis Relevante, la consultora que está en el centro de la investigación, realizó pagos a la empresa por 239.755,01, según el magistrado, a lo que se añadieron otras transferencias desde empresas controladas por su fundador, Julio Martínez —a quien los investigadores describen como el "lugarteniente" de Zapatero—, como Agropecuaria Lucena (20.993,50 euros) o Pickashop (18.150 euros).

Además, Whathefav recibió pagos por valor de 171.727 euros de Gate Center, un think tank del que el expresidente preside su consejo asesor y que, a su vez, está gestionado por el grupo Thinking Heads. Este último habría pagado 12.297 euros a la agencia codirigida por las hijas de Zapatero. En total, los pagos a la empresa de las hijas de Zapatero asciende a 985.219 euros.

Así lo expone en el auto en el que acuerda investigar al expresidente de Gobierno —el primero en democracia—, que se enfrenta a los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales y, como consecuencia, organización criminal y falsedad documental.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido