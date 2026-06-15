Elisa Mouliaá, citada por presuntas calumnias a Iñigo Errejón, no acudirá a declarar al estar trabajando en Oriente Medio

Los detalles La actriz ha avanzado que no va a acudir por encontrarse trabajando en el extranjero. El juez, por su parte, rechazó la suspensión de la citación y advirtió de que podía ser detenida si no acude a esa comparecencia.

El magistrado Arturo Zamarriego ha citado a la actriz Mouliaá para declarar como investigada por presuntas calumnias contra Íñigo Errejón, a quien acusó de extorsionar testigos en un caso distinto. Tras dos intentos fallidos de citación, un forense determinó que Mouliaá podía asistir al juzgado. La actriz, sin embargo, alega compromisos laborales en Emiratos Árabes y dificultades de comunicación, por lo que no acudirá físicamente, aunque intentará hacerlo por videollamada. El juez rechazó la recusación presentada por Mouliaá, calificándola de estrategia para evitar declarar, y mantiene la citación para el 15 de junio.

La actriz Elisa Mouliaá está citada este lunes ante el juez Arturo Zamarriego para declarar como investigada por injurias y calumnias a Íñigo Errejón al acusarle de coaccionar a testigos en la causa por abuso sexual que se sigue contra él.

La actriz ha avanzado que no va a acudir por encontrarse trabajando en el extranjero y el juez rechazó en este auto la suspensión de la citación, que realizó bajo la advertencia de que podía ser detenida si no acude a esa comparecencia.

Tras intentarlo antes en dos ocasiones, en las que la actriz alegó que estaba de baja y que además no debe coincidir con su presunto agresor sexual, el magistrado acabó enviando a su casa a un forense que determinó que sí podía acudir al juzgado. Y así la citó para el 15 de junio precisando que si no acude "podrá acordarse su detención y traslado a la sede judicial", y valorar si comete un delito de desobediencia a la autoridad.

La letrada de Mouliaá en esta causa recurrió esta decisión primero ante el juez y luego ante la Audiencia de Madrid, alegando que obligarla a acudir con medidas coercitivas no es proporcional y supone maltrato institucional y revictimización, además de exponer que tiene un compromiso laboral en Emiratos Árabes.

El pasado viernes la actriz publicó en redes sociales un comunicado en el que adelantó no acudirá porque tiene un contrato profesional firmado con anterioridad, vigente desde el 8 de junio hasta finales de verano, que la mantiene "desplazada entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo donde las comunicaciones son limitadas o inexistentes".

El domingo precisó que había acreditado documentalmente ante el juzgado que estará "en zonas sin cobertura y con comunicaciones muy limitadas", a pesar de lo cual intentará comparecer por videollamada, si técnicamente es posible.

Por su parte el juez dictó un auto el viernes en el que rechazó recusación planteada contra él por la actriz -por falta de imparcialidad-, al concluir que está "construida de forma artificiosa", dentro de la estrategia de la actriz de negarse a declarar. En ese escrito el juez desestima la petición de suspensión de las actuaciones personales respecto de la querellada que pedía la defensa de Mouliaá, lo que supone mantener la declaración del lunes.

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