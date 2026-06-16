El juez ordena la detención de Mouliaá tras no comparecer en la causa por presuntas injurias y calumnias a Errejón

Los detalles El juez Arturo Zamarriego, que investiga a Elisa Mouliaá por injurias y calumnias a Iñigo Errejón, acuerda la detención de la actriz para que declare como investigada en la causa al no presentarse a la citación de este lunes.

El juez Arturo Zamarriego ha ordenado la detención de la actriz Elisa Mouliaá, investigada por injurias y calumnias contra Iñigo Errejón, tras no presentarse a su citación judicial. Mouliaá solicitó declarar por videollamada, pero el juez no lo permitió. La actriz justificó su ausencia alegando un contrato profesional que la mantiene en Dubái y el Mar Rojo, donde las comunicaciones son limitadas. Anteriormente, había argumentado estar de baja y no querer coincidir con Errejón. Su abogada recurrió la decisión, calificándola de desproporcionada y revictimizante. El juez rechazó la recusación planteada por Mouliaá, manteniendo la declaración programada.

El juez Arturo Zamarriego, que investiga a Elisa Mouliaá por injurias y calumnias a Iñigo Errejón, acuerda la detención de la actriz para que declare como investigada en la causa al no presentarse a la citación de este lunes.

La actriz no acudió a declarar ante el juez y el magistrado no ha dado opción a que declare por videollamada, como ella ha solicitado, de modo que las partes quedaron a la espera de que el juez se pronunciase sobre si finalmente ordenaba la detención de la investigada.

El pasado viernes, la actriz publicó en redes sociales un comunicado en el que adelantó no acudirá porque tiene un contrato profesional firmado con anterioridad, vigente desde el 8 de junio hasta finales de verano, que la mantiene "desplazada entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo donde las comunicaciones son limitadas o inexistentes".

Tras intentarlo antes en dos ocasiones, en las que la actriz alegó que estaba de baja y que además no debe coincidir con su presunto agresor sexual, el magistrado la citó para este lunes precisando que si no acudía "podrá acordarse su detención y traslado a la sede judicial", algo que finalmente ha acabado pasando.

La letrada de Mouliaá en esta causa recurrió esta decisión primero ante el juez y luego ante la Audiencia de Madrid, alegando que obligarla a acudir con medidas coercitivas no es proporcional y supone maltrato institucional y revictimización, además de exponer que tiene un compromiso laboral en Emiratos Árabes.

Por su parte, el juez dictó un auto el viernes en el que rechazó recusación planteada contra él por la actriz —por falta de imparcialidad—, al concluir que está "construida de forma artificiosa", dentro de la estrategia de la actriz de negarse a declarar. En ese escrito el juez desestima la petición de suspensión de las actuaciones personales respecto de la querellada que pedía la defensa de Mouliaá, lo que supone mantener la declaración del lunes.

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