Murcia denuncia la falta de medios para frenar a las mafias tras la llegada de otra patera con migrantes a Cartagena

¿Qué han dicho? "Desde mayo, los sindicatos policiales llevan demandando refuerzos, más medios materiales y humanos", asegura López Miras. "En menos de una semana hemos recibido tres embarcaciones", lamenta la alcaldesa de Cartagena.

Cartagena ha amanecido con la llegada de una patera a sus playas, una situación que se repite tras el reciente desembarco de migrantes. En la mañana de este miércoles, alrededor de 50 migrantes alcanzaron la costa. La alcaldesa Noelia Arroyo denunció la llegada de tres embarcaciones de alta velocidad en menos de una semana. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha convocado al Consejo de Gobierno para abordar la crisis. La Guardia Civil carece de medios suficientes, y los refuerzos solicitados desde mayo aún no llegan. Exigen al Ministerio del Interior aclarar los recursos disponibles para enfrentar el problema migratorio.

Cartagena ha amanecido este miércoles con la llegada de una patera a una de sus playas. Allí, se ha vivido una imagen muy parecida a la registrada hace menos de una semana, cuando una lancha dejó a su suerte a un grupo de migrantes, para que llegasen a la orilla y ante la atenta mirada de muchos bañistas.

En la mañana de este miércoles, hasta medio centenar de migrantes han alcanzado la costa de Cartagena. "En menos de una semana hemos recibido ya tres embarcaciones de alta velocidad", ha denunciado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

Ante esta situación, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, considera más que necesaria una reunión. Dicho y hecho, porque, ante la gravedad de la situación, el Consejo de Gobierno se va a reunir este jueves en Cartagena.

Porque la Guardia Civil sigue sin medios suficientes, aunque llevaba tiempo avisando de ello. "Desde mayo, los sindicatos policiales llevan demandando refuerzos, más medios materiales y humanos", ha asegurado López Miras. Y los medios que tenían, según el presidente de los murcianos, "están averiados". "La única embarcación que teníamos para hacer frente está averiada", ha especificado.

Más de 60 de migrantes desembarcan en patera en una playa llena de bañistas en Cartagena a plena luz del día

Desde el Ministerio del Interior, han mandado una nueva embarcación, pero una que no sirve para hacer frente al problema. "Es como si nos mandan en pedaletas", ha lamentado el portavoz de AUGC, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.

Además, para la alcaldesa de Cartagena, hay que tener en cuenta otro problema: "No tienen chalecos antibalas de alta flotabilidad, que son los requeridos en el medio marino", ha dicho.

Así la Guardia Civil no puede hacer frente a estas lanchas que "llegan desembarcan y vuelven a alta mar sin que pase nada". La alcaldesa considera que la zona se ha convertido en "un coladero por parte de las mafias, que han detectado que pueden funcionar con absoluta impunidad".

Exigen a Interior que aclare de qué medios dispone realmente Murcia para atajar este problema migratorio.

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