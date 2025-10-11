Ahora

Una carrera repleta de éxitos

Andy y Lucas culminan su 'divorcio' con un concierto de despedida en Madrid tras más de dos décadas juntos

Los detalles Los artistas gaditanos revolucionaron la música pop española y desataron el fenómeno fan. Ahora, se han despedido de sus seguidores con un espectáculo en el que han recordado sus mayores éxitos.

Concierto de despedida de Andy y Lucas
'Son de amores' es el título del primer gran éxito de Andy Lucas, y precisamente, ahí está la respuesta a su separación, porque los amores queridos a veces son los más reñidos.

Su carrera despegó siendo prácticamente unos críos. Eran dos jóvenes gaditanos que con su ritmo flamenco, buenas voces y la canción perfecta revolucionaron la música pop española y desataron el fenómeno fan, que les perseguía allá donde iban. "Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a vender más de millón y medio de discos", expresó Lucas por aquella época.

Sus canciones al desamor nos engancharon y son imposibles de olvidar, ya que fueron auténticos pelotazos musicales en la década de los 2.000 que les llevaron a subirse a más de 800 escenarios, giras internacionales y reconocimientos.

Con el paso de los años, su música y relación se ha ido resintiendo, pero aunque no se les vuelva a ver juntos cantando tras su concierto de despedida en Madrid, siempre nos quedarán los karaokes y verbenas para escucharles.

