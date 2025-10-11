Andy y Lucas culminan su 'divorcio' con un concierto de despedida en Madrid tras más de dos décadas juntos

Los detalles Los artistas gaditanos revolucionaron la música pop española y desataron el fenómeno fan. Ahora, se han despedido de sus seguidores con un espectáculo en el que han recordado sus mayores éxitos.

"Son de amores" fue el primer gran éxito de Andy y Lucas, dos jóvenes gaditanos que revolucionaron la música pop española con su estilo flamenco. Su carrera despegó rápidamente, convirtiéndose en un fenómeno fan y vendiendo más de millón y medio de discos. Sus canciones sobre el desamor se convirtieron en éxitos inolvidables en la década de 2000, llevándolos a realizar más de 800 conciertos y giras internacionales. Con el tiempo, su relación y música se deterioraron, y aunque ya no actúan juntos tras su concierto de despedida en Madrid, su legado musical perdura en karaokes y verbenas.

'Son de amores' es el título del primer gran éxito de Andy Lucas, y precisamente, ahí está la respuesta a su separación, porque los amores queridos a veces son los más reñidos.

Su carrera despegó siendo prácticamente unos críos. Eran dos jóvenes gaditanos que con su ritmo flamenco, buenas voces y la canción perfecta revolucionaron la música pop española y desataron el fenómeno fan, que les perseguía allá donde iban. "Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a vender más de millón y medio de discos", expresó Lucas por aquella época.

Sus canciones al desamor nos engancharon y son imposibles de olvidar, ya que fueron auténticos pelotazos musicales en la década de los 2.000 que les llevaron a subirse a más de 800 escenarios, giras internacionales y reconocimientos.

Con el paso de los años, su música y relación se ha ido resintiendo, pero aunque no se les vuelva a ver juntos cantando tras su concierto de despedida en Madrid, siempre nos quedarán los karaokes y verbenas para escucharles.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.