José Tomé tacha de "falsas" las acusaciones por acoso sexual: "No tengo conocimiento ni interno ni externo de las denuncias"

¿Qué ha dicho? El presidente de la Diputación de Lugo ha hablado desde Monforte de Lemos acerca de las acusaciones que le acusan de presunto acoso sexual. "Son acusaciones muy graves, sin pruebas y supongo que tendré la posibilidad de defenderme", ha trasladado a los medios de comunicación.

José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, rechaza contundentemente las acusaciones de acoso sexual presentadas por seis mujeres a través del canal interno del PSOE. Tomé asegura que las denuncias son falsas y sin pruebas, y expresa su intención de emprender acciones legales para defenderse. Afirma no tener conocimiento de la denuncia ni del partido ni del juzgado, y denuncia el daño a su honor. La denuncia llegó al PSOE de forma anónima y está siendo investigada por el órgano antiacoso del partido. Aunque aún no se han tomado medidas disciplinarias, no se descartan en el futuro.

José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, niega rotundamente la denuncia por presunto acoso sexual que ha sido presentada por seis mujeres a través del canal interno de la formación. "Lo que salió publicado es falso. Es totalmente falso y mentira. Son acusaciones graves, sin pruebas y supongo que tendré la posibilidad de defenderme", ha trasladado a los medios de comunicación en Monforte de Lemos.

Tomé ha comentado que ha podido hablar con su abogado para plantear emprender "acciones legales" ante esta denuncia. "Un día se sabrá la verdad", ha sentenciado. Previamente, ha defendido que no ha tenido "conocimiento de nada" acerca de esta denuncia por parte de Ferraz, apostillando: "No tengo conocimiento ni interno ni externo de las denuncias".

"No tengo ninguna comunicación ni del partido ni del juzgado, no sé de qué se me acusa. Cuando sepa algo, lo diré. Son acusaciones gravísimas y tomaré medidas para restaurar mi honor, un daño que es muy difícil de restituir. Por mucho que sea mentira, ya saben: miente, que algo queda", ha explicado.

Este miércoles hemos conocido que el PSOE recibió el lunes por la noche una denuncia anónima por acoso sexual contra Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, una denuncia sobre la que ya está trabajando el órgano antiacoso de la formación socialista, según confirman fuentes consultadas por laSexta.

La denuncia llegó a través del canal interno del PSOE habilitado para hacer llegar este tipo de situaciones. Por el momento no se han tomado medidas disciplinarias por parte del PSOE, pero no se descarta que se tomen en el corto plazo. Es más, confirman que hay comunicaciones que avalan los testimonios de las víctimas.

