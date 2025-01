El jefe de gabinete de Montero subraya en el Senado que "nunca jamás" ha recibido "pagos" ni "regalos" de Aldama

La canción 'Lo niego todo' de Joaquín Sabina se está convirtiendo en la banda sonora del 'caso Koldo'. Después de que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor que da nombre a la causa desmintieran todas las acusaciones vertidas sobre ellos por parte del empresario Víctor de Aldama ante el juez, ahora el jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, Carlos Moreno, ha hecho lo propio en la comisión de investigación del Senado.

En concreto, Moreno ha asegurado que "nunca, jamás" ha "recibido ni aceptado pago ni regalo" alguno por ninguna gestión relacionada con su trabajo en la Administración. De esta manera, ha negado haber cobrado 25.000 euros del empresario Aldama, supuesto conseguidor de la trama. Asimismo, se ha negado a contestar preguntas acogiéndose a su derecho a no declarar.

En su intervención inicial ante la comisión, Moreno ha recalcado que el propio Tribunal Supremo ha restado crédito a las acusaciones que el que también fuera presidente del Zamora C. F vertió sobre él, así como sobre otros miembros y exmiembros del Gobierno de Pedro Sánchez. Aldama le señaló por haber aceptado ese dinero por haber realizado una gestión ante la Agencia Tributaria en favor de una de sus sociedades.

En esa línea, ha destacado que en un auto el Alto Tribunal hablaba de "afirmaciones no mínimamente contrastadas" y por tanto "inhábiles para reputarse indicios sólidos". "Tales hechos carecen en este momento de cualquier clase de elementos ajenos a las simples manifestaciones del señor Aldama que corroboren la posible realidad de las imputaciones", ha remachado Moreno, leyendo el escrito del Supremo.

En otro momento, ha querido dejar claro que no ha participado en ningún delito: "Respecto al larguísimo nombre de esta comisión de investigación, les puedo decir que no he participado en contratos, licencias, concesiones, ayudas relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguire, ni con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la operación Delorme y que tampoco he tenido ninguna participación en delitos relativos a la corrupción que tengan una relación directa o indirecta o conexión con las mismas, y por supuesto, tampoco en ningún otro delito", ha zanjado.

En este contexto, ha subrayado que lleva más de veinte años prestando servicio para la Administración pública, "siempre de forma discreta y honrada", y sin ninguna pretensión más allá que la de hacer "bien" su trabajo. "Cuando acabe mi etapa aquí solo aspiro a una vida sencilla y tranquila", ha apostillado.

Contra la credibilidad "de un delincuente confeso"

Además, Moreno ha confesado que sigue asombrado de cómo alguien en el ejercicio de su derecho a defenderse "puede implicar con semejantes calumnias a una persona que sabe inocente". "Y lo que es peor, cómo algunos pueden dar más credibilidad a un delincuente confeso que a una persona que lleva más de veinte años de intachable servicio público", ha aquejado. Por todo ello, ha mostrado su confianza en que esta "injusta situación" se aclare, aunque tiene asumido que "la pena de telediario" que viene sufriendo ya "no tiene reparación".

A renglón seguido, el asesor de Montero ha avisado que no iba a contestar a preguntas de los senadores, alegando que la declaración de Aldama le ha colocado en "una posición muy complicada" para defender su inocencia y "limpiar" su nombre. "Habida cuenta de que la presente comisión de investigación se refiere concretamente a presuntos delitos relativos a la corrupción y de que se me ha convocado, a raíz de unas declaraciones prestadas en un proceso penal, invoco mi legítimo derecho constitucional a guardar silencio, ha explicado.

Carlos Moreno ha recalcado que la jurisprudencia recoge, además, que el silencio del acusado no puede ser interpretable por un tribunal y entiende que ese mismo principio debe aplicarse en la comisión de investigación. "Les pido disculpas por mi silencio y les recuerdo que estoy en una situación muy complicada -ha dicho a los senadores-. Lo siento, de verdad".

Rifirrafe con Camps por no responder

El compareciente ha cumplido al pie de la letra, rehusando incluso contestar a las preguntas sobre su formación académica y las funciones exactas de su cargo como jefe de Gabinete que le ha formulado el portavoz de ERC, Joan Josep Queralt. El compareciente ha alegado que no quería hacer distingos y responder a unos sí y otros no.

Tampoco ha dado respuesta a las cuestiones que le ha planteado el 'popular' Gerardo Camps, quien se ha quejado por la actitud del compareciente pues considera que la Constitución no le ampara para guardar silencio con carácter general ante una comisión de investigación. Moreno ha invocado el artículo 24 [presunción de inocencia] y hasta en dos ocasiones ha pedido amparo al presidente de la comisión, el 'popular' Eloy Suárez, por considerar que Camps estaba interpretando sus silencios, algo que, ha recalcado, no puede hacer un tribunal.

"En esta Cámara no puedo tener menos derecho que en un tribunal", ha defendido, incidiendo en que por ahora no está imputado, "pero podría estarlo" y en que no quería afectar a su derecho a la defensa. "No se me puede situar en peor situación en una comisión parlamentaria que un tribunal", ha añadido.

"No estamos ante un tribunal, aquí se dilucidan responsabilidades políticas", le ha recordado el presidente de la comisión, quien ha avisado al compareciente de que debía especificar a qué derecho se acogía exactamente para no contestar a cada una de las preguntas. "Si no quiere contestar el señor Moreno será responsable de su actos", ha advertido, dejando abierta la puerta a "tomar determinaciones o acciones" al respecto. El propio Camps ha avanzado que el PP pedirá que se dé traslado a la Mesa del Senado de la "negativa injustificada" de Moreno.

"Veritas veritatis Aldama dictum"

Tan solo casi al final del interrogatorio del PP, Moreno ha aceptado contestar a una cuestión sobre si había recibido prebenda o regalo alguno por "relaciones" ajenas a su trabajo en la Administración. "Imagínese, usted se lleva muy bien con el señor Aldama, le pide para adquirir un piso que le haga un préstamo de 25.000 euros, y se lo da al señor Koldo", ha indicado Camps. "A eso sí le voy a contestar, tampoco", ha dicho Moreno.

Por su parte, el portavoz del PSOE en la comisión, Alfonso Gil, ha defendido la "intachable" trayectoria de profesional de Moreno y ha asegurado que todo el Grupo Socialista pone "la mano en el fuego" por él. Además, ha dejado caer que no se puede pretender "esclarecer hechos a costa de vulnerar derechos".

También desde los republicanos catalanes, Queralt ha aprovechado su turno para censurar con ironía el "nuevo paradigma de la verdad" que, a su juicio, aplica la oposición "férrea y ultramontana" en esta comisión de investigación y que ha resumido con esta sentencia en latín: "Veritas veritatis Aldama dictum".