Tres declaraciones, un sinfín de contradicciones: así chocan los relatos de Ábalos, Aldama y Koldo ante el juez

Los vídeos de las declaraciones del comisionista confeso del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama; del exminsitro de Transportes, José Luis Ábalos; y la de su ya exasesor, Koldo García, dejan momento hilarantes, así como un sinfín de contradicciones. laSexta ha repasado las imágenes a las que accedió este jueves, así como las palabras de los tres investigados.

La principal contradicción aparece respecto a las entregas de mordidas. Por un lado, Aldama insiste ante el juez Leopoldo Puente, instructor de la causa en el Tribunal Supremo, que entregó cantidades de dinero ingentes tanto a Ábalos como a Koldo, mientras que cuando se le pregunta en sede judicial por ello al que fuera número dos del PSOE se ríe.

Si se analizan las cifras concretas de estos pagos, el empresario asegura al juez que le entregó a Ábalos 175.000 euros en metálico. Unas entregas en mano que se realizaron en "cuatro o cinco" ocasiones en el Ministerio, pero también en la casa del exministro ubicada en el barrio madrileño de El Viso, donde Aldama explica que se reunieron con ese fin. Para el ya también exsocialista, tal y como se observa en las imágenes sobre estas líneas, esta acusación es "pura fantasía".

Con Koldo García sucede lo mismo, ya que niega que haya recibido nunca ningún pago de Víctor de Aldama. Extremo que contrasta con lo asegurado por el comisionista confeso solo un día antes, el cual aseguró al magistrado que el exasesor del ministro era prácticamente su asalariado.

La incredulidad del juez y los suspiros del fiscal

Unas explicaciones que los presentes en la sala no terminan de entender. Una de ellas es cuando Koldo justifica como "una costumbre familiar" los miles de euros en efectivo que los investigadores encontraron en su casa. Aunque, hay otra incomprensible y que hace referencia al piso de la entonces pareja sentimental de Ábalos, Jéssica Rodríguez.

Mientras que Ábalos sostiene que su exasesor y la odontóloga "eran amigos", Koldo asegura no tener una "respuesta correcta" para argumentar el pago que hacía del piso en el que la pareja de Ábalos vivió durante tres años. Cuestión sobre la que el magistrado mostró su estupefacción: "Supongo que no será corriente que un asesor pague las rentas del piso del propio ministro, pero ya del piso de su relación sentimental es más raro", destacó el instructor.

No obstante, el juez no es el único al que no convencen las explicaciones. De hecho, al fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón se le escucha desesperarse en varias ocasiones con el que fue asesor del exministro Ábalos. Uno de estos momentos se produjo cuando le cuestionó sobre el crecimiento millonario de su patrimonio entre el 2020 y el 2022.

Ante la petición de una explicación del fiscal, Koldo dice no poder explicarlo por no tener "la capacidad de hacerlo de cabeza". Entonces, Luzón insiste en que no le está solicitando que "haga una operación matemática compleja", pero el exasesor sigue en las suyas e incluso se muestra algo retador: "Usted tiene esa capacidad, yo no". Ante estas respuestas, Luzón no puede evitar suspirar.

Como tampoco puede evitarlo cuando cuestiona a Koldo sobre la razón por la que Jéssica le envió su contrato laboral en una empresa dependiente del Ministerio de Transportes. La respuesta es que la pareja sentimental de su jefe Ábalos le pedía que si podía revisarlo, pero el fiscal le insiste en que lo hace tres meses después de que ese contrato fuese firmado: "La gente cuando tiene una duda pregunta", dijo Koldo.