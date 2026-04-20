El jefe de la AEMET insiste en que había información sobre la DANA y que "el Govern de los mejores no supo interpretarla"

¿Qué ha dicho? José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, ha explicado en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso que había información "suficiente y precisa" para tomar medidas preventivas.

José Ángel Núñez, jefe de Climatología de Aemet en la Comunidad Valenciana, declaró en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso que existía información "suficiente y precisa" para tomar medidas preventivas, pero que el "Govern de los mejores" no supo interpretarla. Durante una sesión tensa, Núñez calificó la gestión de la DANA como "catastrófica" y afirmó que la población sigue temiendo la lluvia. Criticó que no se tomaron decisiones preventivas que podrían haber salvado vidas y expresó su asombro por la falta de explicaciones sobre la interrupción de la reunión del Cecopi durante cuatro horas.

José Ángel Núñez, jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, ha comparecido este lunes en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso y ha asegurado que había información "suficiente y precisa" para tomar medidas preventivas ante aquel episodio, pero que "el Govern de los mejores no supo interpretarla".

El directivo ha acudido este lunes a la Cámara Baja en una sesión bronca debido al enfrentamiento entre el diputado popular César Sánchez, último en interpelar al compareciente, y la presidenta socialista Carmen Martínez que ha acabado con el miembro del PP expulsado de la sala tras hacer caso omiso a las llamadas al orden que se le realizaron.

Y, durante sus declaraciones, Núñez ha dicho que la gestión de la DANA fue "catastrófica" y que la población sigue "teniendo miedo cuando llueve". Tanto es así que ha recalcado que "el Govern de los mejores no supo interpretar" la información que tenía a su disposición: "A ningún dirigente de ningún país del mundo le dicen que va a venir una catástrofe y que se van a producir 220 muertos. Hay señales, señales muy claras. Y ese día había señales muy claras para tomar decisiones. Tan claras eran las señales para tomar decisiones que muchos tomaron decisiones en base a esos avisos".

"Todos los catedráticos que han pasado por el juzgado han dicho que la información fue suficiente y precisa; Llegó un momento en que no hacía falta aviso, solo había que encender la televisión, era una situación excepcional y se veía así desde el mediodía. Nosotros no tenemos una televisión pública, no tenemos el teléfono de los alcaldes, no tenemos la competencia de alertar... Hicimos todo lo que teníamos que hacer", ha continuado.

Además, ha afirmado que en el CECOPI de aquel 29 de octubre de 2024 hubo temor a "tomar decisiones que parecían muy agresivas", como confinar a la población, pero que "habrían salvado vidas": "Hay dos formas de gestionar una emergencia, bien o mal, de forma preventiva o de forma reactiva. Hacerlo de forma reactiva cuando el agua ya está en los barrancos es como intentar curar un cáncer cuando ya hay metástasis".

"Desde 2003 siempre se habían gestionado las emergencias de manera preventiva y se habían convocado los Cecopis" con antelación, ha recordado en un momento dado. No solo eso, sino que ha recalcado que "son reuniones en las que se dan informaciones muy importantes" en las que, normalmente, "el meteorólogo habla primero sobre los posibles escenarios", pero que, en cambio, a él le dieron paso "el último" porque "a la hora que empezó ya no había un problema meteorológico, sino hidrológico": "Todas las veces que me dieron paso hablé de las lluvias torrenciales, pero creo que nadie me escuchó".

Por último, Núñez ha comentado su asombro porque "nadie haya explicado" por qué la reunión se cortó de las 18 a las 19 horas. Según sus cálculos, en el CECOPI que empezó sobre las cinco de la tarde y concluyó sobre las 0:30 de la noche "hubo parones por un periodo de cuatro horas".

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