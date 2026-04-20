Supermercados sociales para hacer frente a la inflación: la propuesta de Zohran Mamdani en Nueva York que copia a otras ciudades de EEUU

El contexto Nueva York es una de las ciudades más caras del mundo y el precio de los alimentos es inasumible para miles de personas: la carne ha subido más de un 30% y una docena de huevos ha alcanzado los 14 euros.

La inflación en Nueva York ha provocado un aumento significativo en los precios de los alimentos, con un incremento del 66% en una década. Para contrarrestar esto, el alcalde Zohran Mamdani planea abrir supermercados sociales subvencionados en todos los condados para 2029, comenzando con una inversión de 70 millones de dólares. El primer establecimiento estará en "La Marqueta" de East Harlem. Este modelo ya se ha implementado en ciudades como Atlanta y una pequeña ciudad de Kansas, con resultados mixtos. En Suecia, los supermercados sociales ofrecen productos a precios bajos y descuentos para personas de bajos ingresos, promoviendo el acceso a alimentos y reduciendo el desperdicio.

La inflación también está disparada en la ciudad de Nueva York, donde los precios de los alimentos subieron casi un 66% en diez años (entre 2013 y 2023). Por ejemplo, en EEUU el precio del café ha subido un 55% en dos años, la carne más de un 30% y una docena de huevos ha llegado a valer 14 euros.

Para aplacar ese aumento, que lleva a muchas personas a no poder permitirse comida básica, el alcalde Zohran Mamdani quiere crear supermercados sociales con alimentos subvencionados en todos los condados hasta finales de 2029.

La inversión inicial de este proyecto será de 70 millones de dólares para implantar cinco tiendas por toda la ciudad. Ya se conoce la ubicación de una de las primeras tiendas: será el histórico mercado de "La Marqueta" en East Harlem. Ubicado en el corazón latino de Nueva York, se trata de un lugar emblemático para la comunidad desde hace casi 90 años. Tanto, que incluso Bad Bunny hizo referencia a él en su actuación de la Super Bowl.

Más ejemplos en EEUU

Aunque para algunos sea una iniciativa demasiado radical, este tipo de proyecto se ha llevado a cabo en otras ciudades, como en Atlanta. El mercado municipal de Atlanta se inauguró este verano con el objetivo de tener alimentos frescos a precios asequibles y, aunque lleva solo unos meses abierto, más de 600 personas compran allí a diario. El objetivo es que la tienda sea rentable sin ningún tipo de subvención en tres años.

Dentro de Kansas hay otra pequeña ciudad con su propio supermercado social. El gobierno municipal de St. Paul lo compró hace más de una década tras hacer un referéndum en el que más del 60% de los electores votó a favor. 12 años después, este mercado sigue abierto y se valora como un caso de éxito.

Sin embargo, no todos estos supermercados han funcionado. Otra tienda social de Kansas, el Baldwin Market, en la que se invirtieron 18 millones de dólares, tuvo que cerrar por problemas de desabastecimiento y seguridad.

En Suecia también funcionan

Al otro lado del charco, Suecia es otro país que sirve de ejemplo de las bondades de los supermercados sociales. Es uno de los países más ricos de Europa y cuenta con tiendas de este tipo donde se venden productos a precios muy bajos, como una barra de pan por 46 céntimos, un kilo de plátanos por 50 céntimos o un kilo de carne picada por tres euros.

Cualquier persona puede comprar en esas tiendas, aunque solo aquellas con ingresos bajos pueden acceder a las ofertas que llegan hasta el 70% de descuento. También se vende comida donada por productores con pequeñas imperfecciones estéticas o que está a punto de caducar. Una forma de garantizar el acceso a comida de calidad para todos y de evitar el desperdicio.

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