El PP de Aznar insiste en las mentiras del 11M: el ministro Trillo lo atribuye a comandos "enviados por Marruecos"

Entre líneas Trillo ha vuelto a poner sobre la mesa una teoría de la conspiración para tratar de explicar los atentados del 11M. Una teoría que nada tiene que ver con la realidad juzgada y que, además, se contrapone a la defendida por el Gobierno de José María Aznar, que no dudó en atribuir las responsabilidades a ETA.

Federico Trillo, exministro del PP de José María Aznar, ha reavivado teorías conspirativas sobre los atentados del 11M, sugiriendo que fueron obra de "comandos enviados por Marruecos" bajo la coordinación de los servicios secretos franceses. Esta teoría, presentada en su libro 'Memorias de anteayer', contradice la versión oficial que atribuía la responsabilidad a ETA. Trillo criticó la gestión del Gobierno de Aznar durante la crisis, señalando la exclusión de figuras clave como él mismo, Rodrigo Rato y Javier Arenas de las decisiones críticas. Además, reveló que Manuel Fraga sugirió reemplazar a Mariano Rajoy como candidato del PP tras la derrota electoral de 2004, proponiendo a Trillo o Alberto Ruiz Gallardón como posibles sucesores.

Parece que, aunque hayan pasado ya 21 años, algunos miembros del PP de José María Aznar no van a cambiar su idea de vincular los atentados terroristas yihadistas del 11M, en Madrid, a cualquier otro protagonista. Normalmente, a ETA. En el caso del exministro Federico Trillo: a "comandos enviados por Marruecos" y "bajo control y coordinación de los servicios secretos franceses".

"Tengo la absoluta convicción de que fueron los comandos 'moritos', enviados por Marruecos, bajo control y coordinación de los servicios secretos franceses. Esa es mi conclusión. Siento ser tan claro". Así lo ha apuntado en el acto de presentación de su libro 'Memorias de anteayer'.

Así, Trillo ha vuelto a poner sobre la mesa una teoría de la conspiración para tratar de explicar los atentados del 11M. Una teoría que nada tiene que ver con la realidad juzgada y que, además, se contrapone a la defendida por el Gobierno de José María Aznar, que no dudó en atribuir las responsabilidades a ETA.

Y es que, según Trillo, "tanto la CIA como el MI6 coinciden en que detrás de los moros había un servicio de inteligencia continental". Trillo ha destacado la "torpeza" con la que su Gobierno gestionó aquella crisis, una gestión que "fue no mala, lo siguiente".

Porque tampoco ha dudado en atacar al Ejecutivo de Aznar, ha comentado, cometió el "error" de no reunir al gabinete de crisis, lo que en ese momento dejó fuera del núcleo que debía analizar las causas y consecuencias de los atentados a los vicepresidentes Rodrigo Rato y Javier Arenas; y al ministro de Defensa, el propio Federico Trillo.

"José María se encerró el jueves y el viernes con el Ministro Portavoz, Eduardo Zaplana, y el Ministro del Interior, Ángel Acebes, y no quiso de ninguna manera que estuviéramos Rodrigo Rato, el ministro de Defensa o el vicepresidente Javier Arenas", ha señalado.

Relevar a Rajoy como candidato

Y no es la única sorpresa que ha dado este lunes Trillo. También ha explicado que el expresidente gallego Manuel Fraga Iribarne, meses después de la derrota del PP en las elecciones generales de 2004, sugirió reemplazarlo a Mariano Rajoy como candidato del PP a la Moncloa.

En julio de 2004, ha recordado, Rajoy le pidió que fuera a hablar con Fraga para intentar convencerlo de que renunciara a presentar a la reelección como presidente de la Xunta de Galicia. Tuvieron reuniones con Fraga, que no solo no transigió con la idea de ceder paso como candidato a la reelección, sino que le dijo a su interlocutor: "No tenemos candidato a la presidencia del Gobierno".

"A mí me había mandado Rajoy, que acababa de perder las elecciones, pero eran sus primeras elecciones. No podía admitir semejante planteamiento", ha razonado Trillo, que ha justificado la derrota electoral de marzo de 2004 por el impacto del 11M. Según Trillo, en ese momento Fraga le sugirió dos nombres que a su juicio podrían relevar a Rajoy: "Tú o Alberto Ruiz Gallardón".

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