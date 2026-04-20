Ahora

Teorías de la conspiración

El PP de Aznar insiste en las mentiras del 11M: el ministro Trillo lo atribuye a comandos "enviados por Marruecos"

Entre líneas Trillo ha vuelto a poner sobre la mesa una teoría de la conspiración para tratar de explicar los atentados del 11M. Una teoría que nada tiene que ver con la realidad juzgada y que, además, se contrapone a la defendida por el Gobierno de José María Aznar, que no dudó en atribuir las responsabilidades a ETA.

El PP de Aznar insiste en las mentiras del 11M: el ministro Trillo lo atribuye a comandos "enviados por Marruecos"El PP de Aznar insiste en las mentiras del 11M: el ministro Trillo lo atribuye a comandos "enviados por Marruecos"Agencia EFE

Parece que, aunque hayan pasado ya 21 años, algunos miembros del PP de José María Aznar no van a cambiar su idea de vincular los atentados terroristas yihadistas del 11M, en Madrid, a cualquier otro protagonista. Normalmente, a ETA. En el caso del exministro Federico Trillo: a "comandos enviados por Marruecos" y "bajo control y coordinación de los servicios secretos franceses".

"Tengo la absoluta convicción de que fueron los comandos 'moritos', enviados por Marruecos, bajo control y coordinación de los servicios secretos franceses. Esa es mi conclusión. Siento ser tan claro". Así lo ha apuntado en el acto de presentación de su libro 'Memorias de anteayer'.

Así, Trillo ha vuelto a poner sobre la mesa una teoría de la conspiración para tratar de explicar los atentados del 11M. Una teoría que nada tiene que ver con la realidad juzgada y que, además, se contrapone a la defendida por el Gobierno de José María Aznar, que no dudó en atribuir las responsabilidades a ETA.

Y es que, según Trillo, "tanto la CIA como el MI6 coinciden en que detrás de los moros había un servicio de inteligencia continental". Trillo ha destacado la "torpeza" con la que su Gobierno gestionó aquella crisis, una gestión que "fue no mala, lo siguiente".

Porque tampoco ha dudado en atacar al Ejecutivo de Aznar, ha comentado, cometió el "error" de no reunir al gabinete de crisis, lo que en ese momento dejó fuera del núcleo que debía analizar las causas y consecuencias de los atentados a los vicepresidentes Rodrigo Rato y Javier Arenas; y al ministro de Defensa, el propio Federico Trillo.

"José María se encerró el jueves y el viernes con el Ministro Portavoz, Eduardo Zaplana, y el Ministro del Interior, Ángel Acebes, y no quiso de ninguna manera que estuviéramos Rodrigo Rato, el ministro de Defensa o el vicepresidente Javier Arenas", ha señalado.

Relevar a Rajoy como candidato

Y no es la única sorpresa que ha dado este lunes Trillo. También ha explicado que el expresidente gallego Manuel Fraga Iribarne, meses después de la derrota del PP en las elecciones generales de 2004, sugirió reemplazarlo a Mariano Rajoy como candidato del PP a la Moncloa.

En julio de 2004, ha recordado, Rajoy le pidió que fuera a hablar con Fraga para intentar convencerlo de que renunciara a presentar a la reelección como presidente de la Xunta de Galicia. Tuvieron reuniones con Fraga, que no solo no transigió con la idea de ceder paso como candidato a la reelección, sino que le dijo a su interlocutor: "No tenemos candidato a la presidencia del Gobierno".

"A mí me había mandado Rajoy, que acababa de perder las elecciones, pero eran sus primeras elecciones. No podía admitir semejante planteamiento", ha razonado Trillo, que ha justificado la derrota electoral de marzo de 2004 por el impacto del 11M. Según Trillo, en ese momento Fraga le sugirió dos nombres que a su juicio podrían relevar a Rajoy: "Tú o Alberto Ruiz Gallardón".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las grabaciones "desaparecidas" de Bárcenas que señalarían a Rajoy: dos conversaciones y un monólogo sobre la caja B del PP
  2. La "prioridad nacional" de Vox es ultra y el PP lo sabe: habla ahora de "arraigo" tras las críticas de Ayuso y la moderación de Moreno
  3. Una "desconfianza histórica", "señales contradictorias" y amenazas cruzadas: EEUU e Irán dejan las negociaciones en el aire
  4. Se cumplen 40 años de la Ley General de Sanidad: convirtió la salud en un derecho ciudadano universal y público en España
  5. Estranguló a su mujer, la enterró bajo hormigón e inventó su marcha a Brasil con un amante: se sienta en el banquillo el asesino confeso de Déborah
  6. Supermercados sociales para hacer frente a la inflación: la propuesta de Zohran Mamdani en Nueva York que copia a otras ciudades de EEUU