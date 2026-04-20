Una "desconfianza histórica", "señales contradictorias" y amenazas cruzadas: EEUU e Irán dejan las negociaciones en el aire

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, estrecha la mano del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, durante su reunión.

Los detalles Donald Trump había informado de que J.D. Vance y una delegación estadounidense estaban ya viajando a Islamabad, pero fuentes cercanas al vicepresidente recogidas por Reuters aseguran que ni siquiera han salido de EEUU y que su marcha se espera para este martes.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán está a punto de expirar y no parece haber intención de prorrogarlo. Donald Trump mantiene sus amenazas hacia el régimen iraní, mientras critica las "señales contradictorias" desde la Casa Blanca. Trump ha declarado que es "altamente improbable" que se extienda el cese de hostilidades si no se alcanza un acuerdo. A pesar de las tensiones, Trump se ha mostrado dispuesto a reunirse personalmente con líderes iraníes. Por otro lado, Irán duda en participar en nuevas negociaciones, condicionando su participación al desbloqueo del estrecho de Ormuz. Mientras tanto, Pakistán se prepara para posibles conversaciones, aunque Irán sigue receloso de las intenciones estadounidenses.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán termina en poco más de un día. Y, lejos de prorrogarlo, tanto Teherán como Washington ni siquiera tienen claro del todo cuándo se van a volver a sentar a negociar un acuerdo. Ante esta situación, Donald Trump sigue con sus amenazas a un régimen ayatolá que sigue sin confirmar si acudirán a Pakistán a retomar las conversaciones, pero sí critican las "señales contradictorias" que están enviando desde la Casa Blanca.

Porque el presidente estadounidense ha afirmado este lunes que considera "altamente improbable" que haya una prórroga del alto el fuego de dos semanas que expira en la tarde del miércoles (horario estadounidense) si no se alcanza un acuerdo. "No me voy a precipitar y a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo", ha explicado Trump en una entrevista con Bloomberg en la que también ha señalado que no abrirá el estrecho de Ormuz "hasta que se firme un acuerdo".

Ahora bien, no es la única amenaza del republicano. Si ya había amenazado al régimen ayatolá con hacer "volar el país por los aires", ahora también les ha aseverado que no "jueguen" con un acuerdo. "Supongo que, a estas alturas, nadie está jugando juegos", ha señalado Trump después de que Irán este mismo lunes haya indicado que por ahora "no ha tomado una decisión" sobre si participar en una segunda ronda de conversaciones con Washington en una entrevista para 'The New York Post'.

Eso sí, el mandatario estadounidense se ha abierto a participar en las negociaciones de forma personal, asegurando que "no tiene ningún problema" en reunirse con dirigentes iraníes: "Si quieren reunirse, y tenemos gente muy capaz, pero no tengo ningún problema en reunirme con ellos".

Lo que quiere dejar claro Trump a estar alturas es que Israel y Benjamin Netanyahu no han sido quienes le han llevado a iniciar el conflicto con los ayatolás. "Israel nunca me convenció de entrar en guerra con Irán; los resultados del 7 de octubre, sumados a mi opinión de toda la vida de que Irán NUNCA PODRÁ TENER UN ARMA NUCLEAR, sí lo hicieron", ha publicado en su cuenta de Truth Social.

"Veo y leo a los expertos y encuestas de NOTICIAS FALSAS con total incredulidad. El 90% de lo que dicen son mentiras e historias inventadas, y las encuestas están amañadas, al igual que las elecciones presidenciales de 2020. Al igual que los resultados en Venezuela, de los que los medios no quieren hablar, los resultados en Irán serán asombrosos. Y si los nuevos líderes de Irán (¡Cambio de régimen!) son inteligentes, ¡Irán puede tener un futuro grandioso y próspero!", ha concluido.

El ¿viaje? de J.D. Vance

Trump ha realizado este lunes una ronda de entrevistas rápidas con varios medios de comunicación y, en una de ellas, ha aseverado que una delegación de Estados Unidos encabezada por el vicepresidente, J.D. Vance, se encontraba de camino a Pakistán para una nueva ronda de conversaciones de paz con Irán, prevista para las próximas jornadas en Islamabad.

"Están en camino ahora. Estarán allí está noche", ha afirmado el dirigente estadounidense en una entrevista con el diario 'The New York Post'. No obstante, Vance todavía no ha partido hacia Islamabad según fuentes familiares del vicepresidente recogidas por la agencia Reuters. De hecho, la cadena 'CNN' y el periódico 'The New York Times' han informado de que Vance saldrá de Washington este martes.

Irán valora sentarse a negociar

Mientras tanto, la capital de Pakistán se blinda para esas futuribles negociaciones. Futuribles porque Irán valora "muy positivamente" los ímprobos esfuerzos mediadores mayormente pakistaníes, pero condiciona lo de sentarse a negociar con los de Trump en Islamabad a que se desbloqueen Ormuz y el resto de puertos iraníes.

"La decisión no está tomada", ha afirmado Esmail Baghaei, portavoz de Exteriores iraní.

Una duda sobre si volver a sentarse a negociar con Estados Unidos que ha explicado el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, a través de un mensaje en su cuenta de 'X' en el que ha recalcado que "honrar los compromisos es la base del diálogo significativo".

"La profunda desconfianza histórica de Irán hacia la conducta del gobierno de EEUU persiste, mientras que las señales no constructivas y contradictorias de funcionarios estadounidenses transmiten un mensaje amargo", ha señalado el mandatario iraní. Porque, según afirma, los estadounidenses "buscan la rendición de Irán" y "los iraníes no se someten a la fuerza".

Y es que una de las críticas de los iraníes son las múltiples violaciones del alto el fuego que aseguran venir "aguantándole" a los estadounidenses. La última, más pública y notoria, el ataque al Touska, del que la Casa Blanca insiste que llevaba material militar del régimen de los ayatolás.

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