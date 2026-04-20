Lío en la comisión de investigación de la DANA: expulsado el portavoz del PP tras una bronca con la presidenta

José Ángel Núñez Mora, jefe de climatología de AEMET, durante su comparecencia en la comisión de Investigación de la dana en el Congreso, este lunes en Madrid. Delante, el diputado del PP César Sánchez

Los detalles César Sánchez, portavoz del PP, ha sido expulsado de la Sala Prim tras tres llamadas al orden, la última tras acusar a la presidenta de la comisión de actuar "de manera discrecional y sectaria".

La sesión de la comisión de investigación sobre la gestión de la crisis de la DANA en Valencia, celebrada en el Congreso, se ha visto alterada por un enfrentamiento entre la presidenta socialista, Carmen Martínez, y el portavoz del PP, César Sánchez, quien fue expulsado tras tres llamadas al orden. Durante la comparecencia de José Ángel Núñez Mora, jefe de Climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana, Sánchez interrumpió repetidamente, acusando a Martínez de actuar de manera "discrecional y sectaria". Tras su expulsión, el Grupo Popular abandonó la sala en protesta. Martínez criticó la actitud del PP, señalando una estrategia de desacreditación institucional.

La sesión de este lunes en la comisión de investigación sobre la gestión de la crisis derivada de la DANA de Valencia celebrada en el Congreso se ha visto marcada por una bronca entre la presidenta socialista de la comisión, Carmen Martínez, y el portavoz del PP, César Sánchez, quien ha acabado expulsado de la sala tras tres llamadas al orden.

El lío se ha originado durante la comparecencia del jefe de Climatología de la AEMET en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez Mora. Cuando ha llegado el turno del PP, César Sánchez ha protagonizado varios enfrentamientos que han obligado a la presidencia a intervenir en repetidas ocasiones para garantizar el desarrollo normal de la sesión ya que no permitía el desarrollo de las respuestas por parte del compareciente.

Su tenso interrogatorio a Núñez Mora ha llevado a la presidenta de la comisión ha llamarle al orden hasta en dos ocasiones y, finalmente, ha llegado la tercera reglamentaria durante una nueva intervención del 'popular'. Una que ha comenzado acusando a Carmen Martínez de actuar "de manera discrecional y sectaria" con el formato pregunta respuesta.

Pese a que Martínez le ha recordado el cumplimiento del Reglamento y señalarle que cualquier queja la podía transmitir por las vías formales establecidas, el portavoz 'popular' ha seguido interrumpiendo en reiteradas ocasiones, lo que le ha costado la tercera llamada al orden y su consecuente expulsión, que ha llevado consigo la marcha de todo el Grupo Popular en señal de protesta.

En unas declaraciones posteriores, la presidenta de la comisión ha cargado contra "la actitud del PP hoy en la comisión es una prueba más de la polarización política que están sembrando el PP y Vox en el Congreso", y ha señalado que las acusaciones de sectarismo responden a una estrategia basada en desacreditar a las instituciones cuando no se ajustan a sus intereses.

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