Ahora

Aumento de las temperaturas

Calor, calima y tormentas: temperaturas de verano hasta los 32 grados en España

Los detalles Solo bajarán las máximas en Valencia y el oeste de la meseta norte, mientras que en País Vasco se mantienen los avisos por tormentas.

Una mujer se abanica por el calor en Madrid
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Calor, calima y tormentas. Estos serán los tres aspectos principales a tener en cuenta en el tiempo de este martes. El día comenzará con cielos bastante despejados por la mañana, con algunas nieblas en el norte y nubes en Galicia por la llegada de una borrasca. Por la tarde cambiará la situación con las primeras lluvias en Galicia debido a ese frente.

Así, el tiempo de este martes se caracterizará por probables tormentas en el Cantábrico oriental y alto Ebro, de acuerdo con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Solo habrá avisos en País Vasco, todos por tormenta (en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya).

AEMET señala que la formación de una baja meteorológica al oeste de la Península favorecerá la entrada de una masa de aire cálido de origen subtropical. En este marco, se esperan cielos con intervalos de nubes, sobre todo medias y altas, que se desplazarán de oeste a este.

A su vez, se prevén tormentas acompañadas de precipitaciones o rachas muy fuertes en el Cantábrico oriental y alto Ebro. En Galicia, Ibérica de Aragón y valle del Ebro, las rachas muy fuertes de viento serían el principal fenómeno adverso, y al Pirineo con precipitaciones puntualmente fuertes.

Por lo demás, la predicción no descarta que puedan darse tormentas aisladas, en general con poca precipitación, en las mesetas, Extremadura y el entorno de Sierra Morena. Asimismo, continuará la entrada de calima hacia la Península que se desplazará de oeste a este.

Calor de verano

En lo que respecta a los termómetros, el pronóstico recoge un ascenso de las temperaturas en casi toda la Península, que podría ser notable en el caso de las máximas del litoral norte: podrían subir nueve grados en A Coruña o seis en Bilbao, que llegaría hasta los 31 grados. En Madrid se alcanzarán los 30 grados, y Badajoz y Sevilla, los 32. Definitivamente, temperaturas de verano en el mes de abril.

Solo bajarán las máximas en Valencia y el oeste de la meseta norte. De esta manera, se prevén máximas muy altas para la época, que podrán superar los 32 ºC en diversos valles del sur y en el del Ebro.

Además, AEMET señala que el viento soplará flojo de componente sur en la Península, con predominio de la componente este en el área mediterránea y el Cantábrico, donde puede ser moderado a fuerte en la costa norte. Asimismo, habrá poniente moderado a fuerte en el Estrecho y en Canarias se prevé viento de componente norte, de flojo a moderado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Las grabaciones "desaparecidas" de Bárcenas que señalarían a Rajoy: dos conversaciones y un monólogo sobre la caja B del PP
  2. La "prioridad nacional" de Vox es ultra y el PP lo sabe: habla ahora de "arraigo" tras las críticas de Ayuso y la moderación de Moreno
  3. Una "desconfianza histórica", "señales contradictorias" y amenazas cruzadas: EEUU e Irán dejan las negociaciones en el aire
  4. Se cumplen 40 años de la Ley General de Sanidad: convirtió la salud en un derecho ciudadano universal y público en España
  5. Estranguló a su mujer, la enterró bajo hormigón e inventó su marcha a Brasil con un amante: se sienta en el banquillo el asesino confeso de Déborah
  6. Supermercados sociales para hacer frente a la inflación: la propuesta de Zohran Mamdani en Nueva York que copia a otras ciudades de EEUU