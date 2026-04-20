Calor, calima y tormentas: temperaturas de verano hasta los 32 grados en España

Los detalles Solo bajarán las máximas en Valencia y el oeste de la meseta norte, mientras que en País Vasco se mantienen los avisos por tormentas.

El martes estará marcado por calor, calima y tormentas, según AEMET. La mañana comenzará con cielos despejados, nieblas en el norte y nubes en Galicia por una borrasca. Por la tarde, llegarán lluvias a Galicia y tormentas en el Cantábrico oriental y alto Ebro, con avisos en País Vasco. Una baja meteorológica favorecerá la entrada de aire cálido subtropical, elevando las temperaturas en casi toda la Península. Se esperan máximas de verano, superando los 32ºC en algunos valles del sur y el Ebro. El viento soplará de componente sur, siendo más fuerte en la costa norte y el Estrecho.

Calor, calima y tormentas. Estos serán los tres aspectos principales a tener en cuenta en el tiempo de este martes. El día comenzará con cielos bastante despejados por la mañana, con algunas nieblas en el norte y nubes en Galicia por la llegada de una borrasca. Por la tarde cambiará la situación con las primeras lluvias en Galicia debido a ese frente.

Así, el tiempo de este martes se caracterizará por probables tormentas en el Cantábrico oriental y alto Ebro, de acuerdo con la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Solo habrá avisos en País Vasco, todos por tormenta (en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya).

AEMET señala que la formación de una baja meteorológica al oeste de la Península favorecerá la entrada de una masa de aire cálido de origen subtropical. En este marco, se esperan cielos con intervalos de nubes, sobre todo medias y altas, que se desplazarán de oeste a este.

A su vez, se prevén tormentas acompañadas de precipitaciones o rachas muy fuertes en el Cantábrico oriental y alto Ebro. En Galicia, Ibérica de Aragón y valle del Ebro, las rachas muy fuertes de viento serían el principal fenómeno adverso, y al Pirineo con precipitaciones puntualmente fuertes.

Por lo demás, la predicción no descarta que puedan darse tormentas aisladas, en general con poca precipitación, en las mesetas, Extremadura y el entorno de Sierra Morena. Asimismo, continuará la entrada de calima hacia la Península que se desplazará de oeste a este.

Calor de verano

En lo que respecta a los termómetros, el pronóstico recoge un ascenso de las temperaturas en casi toda la Península, que podría ser notable en el caso de las máximas del litoral norte: podrían subir nueve grados en A Coruña o seis en Bilbao, que llegaría hasta los 31 grados. En Madrid se alcanzarán los 30 grados, y Badajoz y Sevilla, los 32. Definitivamente, temperaturas de verano en el mes de abril.

Solo bajarán las máximas en Valencia y el oeste de la meseta norte. De esta manera, se prevén máximas muy altas para la época, que podrán superar los 32 ºC en diversos valles del sur y en el del Ebro.

Además, AEMET señala que el viento soplará flojo de componente sur en la Península, con predominio de la componente este en el área mediterránea y el Cantábrico, donde puede ser moderado a fuerte en la costa norte. Asimismo, habrá poniente moderado a fuerte en el Estrecho y en Canarias se prevé viento de componente norte, de flojo a moderado.

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