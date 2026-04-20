Las palabras del ministro Lluch al impulsar la sanidad gratis y para todos: "Que nadie se sienta desamparado"

Los detalles Economista, profesor y político, a Ernest Lluch lo mató el 21 de noviembre del año 2000 la banda terrorista ETA. Cumplió cuatro años, una legislatura, como ministro. Concretamente, de 1982 a 1986, y en tres años aprobó la Ley General de Sanidad.

Este lunes se cumplen 40 años desde que en España escuchamos estas palabras: "Todos los españoles pueden tener una sanidad gratuita, pública, y por lo tanto, que nadie se sienta desamparado". Así presentó Ernest Lluch la Sanidad Universal. Era el ministro de Sanidad y Consumo y en el año 1986, tras tres años de trabajo y una quincena de borradores, se aprobó la Ley General de Sanidad.

Es decir, consiguió que en España diese igual la renta de cada ciudadano para que este pudiera ser tratado en un médico o en un hospital. Porque la Sanidad en España pasó de ser un modelo de seguridad social restringido a un Sistema Nacional de Salud universal y público. Es decir, todos lo pagamos y todos lo podemos disfrutar. Sin olvidar que con esta ley pudo descentralizar la sanidad, poner el foco en la prevención y en la atención primaria. "Una tercera parte de los españoles ya no va al consultorio o al ambulatorio, sino al centro de salud".

Era 1986 y el ministro Lluch propuso un modelo más de prevención que de asistencia como el que había. Han pasado 40 años y, en la actualidad, aunque esta ley sigue vigente, hay quien la pone en duda. Por ejemplo, su aniversario coincide con el PP en Extremadura hablando, tras haber firmado su pacto con Vox, de la "prioridad nacional".

Asesinado por ETA

La Ley General de Sanidad aprobada bajo el liderazgo de Lluch supuso el motor de una transformación radical en España. Economista, profesor y político, a Ernest Lluch lo mató el 21 de noviembre del año 2000 la banda terrorista ETA.

Cumplió cuatro años, una legislatura, como ministro. Concretamente, de 1982 a 1986 y en tres años aprobó esta ley. ETA lo mató 14 años después, de un tiro en la cabeza cuando estaba en el garaje de su casa, pero el cambio que trajo no será olvidado. Abrió la puerta al sistema sanitario a 8 millones de personas en España.

Además, Lluch habló de lo que no se hablaba en los años 80: de la salud mental. "La salud mental entrará dentro de la seguridad social", aseguró.

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