Iñaki López, sobre el reto de Junts a Feijóo para que se reúna con Puigdemont: "Es un troleo en toda regla"

Iñaki López reflexiona sobre la propuesta de Junts a Feijóo de reunirse con Puigdemont en Waterloo para negociar una moción de censura y asegura que, con esto, "desplaza la presión al líder de la oposición".

Junts ha planteado a Alberto Núñez Feijóo un reto: si quiere una moción de censura y contar con sus votos, tiene que ir a Waterloo a negociar con Carles Puigdemont.

Jordi Turull, secretario general de Junts, aseguraba en una entrevista que si el líder del Partido Popular "tiene una propuesta seria de una moción de censura instrumental, entonces que no lo haga por los medios de comunicación y que lo explique". "Que pida vernos y nos vemos en Waterloo el día que él quiera", añadía.

"Es un troleo en toda regla, vaya con el humor catalán", reacciona Iñaki López, que apunta que, aunque "Junts sabe que Feijóo no irá", lo que han conseguido con esto es "desplazar la presión que Feijóo había puesto sobre los catalanes al líder de la oposición".

"Si quiere moción de censura, ya sabe que esto requiere de una procesión, y hasta Bélgica", sentencia el presentador de Más Vale Tarde.

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