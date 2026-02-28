Ahora

Se pasan la patata caliente

La izquierda busca a su nuevo líder tras desmarcase Yolanda Díaz mientras el PP celebra su marcha y dice que Sánchez "debería imitarla"

Los detalles Sumar evita hablar de candidatos, mientras los nombres que suenan con más fuerza en las quinielas se pasan la patata caliente, sin que ninguno se quede con ella.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Diaz, en el Congreso de los Diputados. EFE/Fernando Villar

Yolanda Díaz se desmarca y decide no presentarse como candidata en las próximas elecciones generales, y ahora a la izquierda le toca encontrar a su nuevo líder. "No estamos hablando de candidatos, sino de un proyecto", ha afirmado Mónica García.

Sumar evita hablar de candidatos, mientras aquellos que suenan con más fuerza en las quinielas, como Pablo Bustinduy o Rita Maestre, se pasan la patata caliente, sin que ninguno llegue a quedarse con ella. "Habrá otra gente que tendrá que asumir responsabilidades; la mía es Madrid", ha asegurado Maestre.

Ni siquiera dan el paso aquellos que en las últimas semanas han proclamado su intención de reinventar la izquierda, como Gabriel Rufián.

Mientras, el PP no solo celebra la marcha de Yolanda Díaz, sino que va más allá: "Dado que todo lo que toca lo pudre, nosotros queremos animarle a que se afilie al PSOE y que por una vez en su vida le haga un favor a nuestro país", ha declarado Miguel Tellado, quien ha señalado que Díaz "ha hecho eso de decir adiós cinco minutos antes de que la echasen por la ventana".

Así, junto a las críticas y el sarcasmo tras el anuncio de su marcha, han conseguido incluso relacionar esto con Sánchez, al que, una vez más, han pedido que dimita: "Pedro Sánchez debería imitar a Yolanda y anunciar que no se presenta; debería dar un paso atrás y convocar elecciones", ha defendido el secretario general del PP.

