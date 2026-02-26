Rita Maestre se desmarca como opción a sustituir a Yolanda Díaz en el nuevo Sumar: "Mi único objetivo es desalojar al PP del Ayuntamiento de Madrid"

Los detalles La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha evitado dar nombres sobre quién debe liderar el espacio de la izquierda y subraya la importancia de la calma: "Esto requiere tiempo.Tenéis que darnos tiempo para elegir a la persona que nos encabece".

"No, no y no". Así, sin rodeos, ha arrancado Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, para desmarcarse de cualquier operación que la sitúe como relevo de Yolanda Díaz en el nuevo proyecto de Sumar. Un triple no que funciona como cortafuegos ante los rumores y que deja claro que su hoja de ruta va por otro lado.

Maestre ha subrayado en una entrevista en Al Rojo Vivo que hay otras personas llamadas a asumir esa tarea, y que ella no forma parte de ellas. "Mi único objetivo es desalojar al PP del gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Es a lo único a lo que estoy comprometida y a lo que me estoy dedicando en cuerpo y alma", ha zanjado, cerrando cualquier puerta a una carrera interna.

Sobre quién debe encabezar el espacio a la izquierda, ha hecho hincapie en el tiempo y ha alejado el foco de los nombres propios. Más que una meta inmediata, ha defendido que será el resultado de un proceso político en marcha: "Ahora hemos puesto por delante los proyectos, los programas, la confianza, el tejer y construir un espacio político unido. Las diferencias entre partidos existen, pero hay un objetivo común: mantener, ampliar y llevar más allá a la izquierda". Y añadió, apelando a la paciencia: "Esto requiere tiempo, calma. Tenéis que darnos tiempo para elegir a la persona que nos encabece".

No ha dado nombres ni preferencias. "Hay muchas personas, portavoces y portavozas. Yo no voy a decir cuáles son mis preferencias. Tiene que ser un proceso que hagamos de forma democrática", ha reiterado.

En ese mismo tono, Maestre ha reivindicado un momento de sintonía interna y se ha mostado optimista con el rumbo del espacio progresista, que —dijo— está "remando en la misma dirección". La apuesta, ha adelantado, es clara: "Cuando se convoquen las elecciones generales vamos a presentar un espacio político muy amplio, una izquierda muy transversal, que recupere a gente desencantada y sume a quienes quieran subirse a esta aventura".

Preguntada por la posible vuelta de Podemos al espacio de Sumar, Maestre ha sido tajante en el diagnóstico del momento político: "En este espacio grande tiene que estar todo aquel que entienda que el adversario está ahí fuera". Y ha precisado: "El adversario es quien se presentará a las elecciones diciendo que hay que deportar a ocho millones de españoles que viven aquí y tienen orígenes extranjeros".

Para cerrar, ha lanzado una advertencia interna sin citar siglas: "Quien dedica más tiempo a pelearse entre primos que a enfrentarse al adversario le hace un flaco favor al objetivo fundamental", que no es otro —ha remarcado— que evitar "un gobierno en España que imite lo que estamos viendo en Estados Unidos". La conclusión, casi como lema: "Cada cual tiene que elegir cuál es su bando y cuál es su lugar".

