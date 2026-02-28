Las lágrimas de Moreno al recordar a las víctimas de la tragedia de Adamuz: "Nunca os dejaremos solos"

¿Qué ha dicho? El presidente de la Junta ha hablado de las "imágenes de confusión y de espanto en la primera noche en el lugar del accidente". Ha resaltado el "cruel inicio" de Andalucía en 2026.

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, se emocionó al recordar a las víctimas del accidente de Adamuz durante su discurso en el acto de entrega de distinciones de la Junta. Prometió llegar hasta el final para conocer la verdad con dignidad y respeto, asegurando que "nunca os dejaremos solos". Moreno destacó la inmediata coordinación de los servicios de emergencia desde el primer momento y elogió el comportamiento solidario de los andaluces. También mencionó el "cruel inicio" de 2026 con un accidente ferroviario y temporales devastadores, resaltando la coordinación entre administraciones y el ejemplo de colaboración entre alcaldes de diferentes partidos en momentos críticos.

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, ha llorado durante su discurso institucional en el acto de entrega de las distinciones que concede la Junta en el 28 de febrero. Todo, al recordar a las víctimas del accidente de Adamuz, a las que ha prometido "llegar a la final" para que conozcan "la verdad con la dignidad y el respeto merecido": "Nunca os dejaremos solos".

"Pienso ahora mismo en aquella primera noche en el lugar del accidente. Me vienen esas imágenes de confusión y de espanto. La oscuridad, el frío, las caras que vi al llegar, las primeras sensaciones y la enorme ola de dolor", ha expresado el presidente de la Junta.

Y ha hablado de su gestión: "Desde ese primer momento coordinamos de forma inmediata a todos los servicios de emergencia para dar respuesta a las víctimas".

El 'popular' ha destacado el "comportamiento de los andaluces" tras la tragedia: "Me han sorprendido que se sorprendan, nosotros hemos hecho lo normal en esta tierra y lo que nos enseñaron en nuestras casas. Somos una tierra de empatía, de solidaridad y de concordia. Que no esperen que usemos el dolor de nuestra gente para dividir o para obtener ventaja. No somos así. Hemos hecho lo que hay que hacer, atender al sufrimiento de las familias y escucharlas antes, ahora y en el futuro".

Moreno ha resaltado en su discurso el "cruel inicio" que Andalucía ha vivido en 2026 con "un terrible accidente ferroviario y temporales devastadores": "La naturaleza nos puso a prueba, con una borrasca detrás de otra. Todos los riesgos, aquí, con un pantano que supera su límite de seguridad, un río que entra en alerta roja y está a punto de desbordarse, unas familias en peligro a las que hay que evacuar de manera urgente. No quiero imaginar hasta dónde habría podido llegar la desgracia si los esfuerzos de coordinación y la responsabilidad de todas las administraciones no hubieran sido los que fueron".

El presidente ha puesto de ejemplo a los alcaldes del PSOE en Grazalema y del PP en Ronda, ante el desalojo completo de la localidad de la Sierra gaditana: "Bastó una sola llamada entre Carlos y Maripaz para ponerse de acuerdo y dar soluciones a todo un pueblo que tenía que ser evacuado. En Andalucía, las diferencias se difuminan en los momentos críticos. Cuando hay un problema, estamos todos".

