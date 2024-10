Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha asegurado en una entrevista en La Vanguardia de este lunes 28 de octubre, que "no habrá ni un euro ni un suelo del Estado para vivienda en la que no se garantice la perpetuidad pública", blindando así, a su juicio, el parque público.

Igualmente, ha subrayado que, de este modo, "no se dará la circunstancia en que un suelo del Estado pueda ser utilizado o cedido a otras administraciones públicas que no hayan aceptado que hay que mantenerlo de manera permanente", y también ha defendido que si España contase con el parque público promovido por el Ejecutivo y que después han desamortizado, "no estaríamos hablando de un problema como el que tenemos".

Por otro lado, la ministra se ha mostrado convencida, en sus palabras, de que las comunidades gobernadas por el PP acabarán aplicando la Ley de Vivienda: "Creo que incluso ella, Isabel Díaz Ayuso, terminará rectificando, porque hay una necesidad social, una emergencia social. Estoy convencida que vamos a ir reconvirtiendo a todos aquellos que todavía no han dado el paso".

Por último, sobre la postura de los socialistas respecto a limitar los alquileres, ha apuntado que el compromiso del presidente del Gobierno es "que no van a faltar recursos ni financiación" para la vivienda que, textualmente, es "una prioridad clara".

.