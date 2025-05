La intrahistoria de la casi confesión de Ábalos a laSexta sobre las filtraciones: "Tiene despecho y decepción con sus compañeros de partido"

Mientras que en Moncloa el sentimiento es de disgusto ante el goteo de filtraciones de mensajes privados del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el sentimiento del exministro imputado en el 'caso Koldo', José Luis Ábalos, es de despecho y decepción con los que fueron sus compañeros de filas en el PSOE.

Así es como Ábalos define su estado anímico actual. Algo que viene de haber visto cómo los socialistas se llevan las manos a la cabeza al ver filtraciones sobre su secretario general, frente al silencio que Ferraz ha mantenido durante estos 17 meses en los que, asegura, ha sufrido publicaciones en medios de comunicación sobre su vida privada, entre ellas, falsedades.

Eso sí, el que fuera secretario de Organización del PSOE no parece servirse de un tono amenazante, sino de uno de decepción al no haberse sentido defendido. Actitud que recuerda a la que utilizó en febrero del año pasado, días después de que su exasesor, Koldo García, fuera arrestado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: "Vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás", lamentaba entonces.

Una soledad que el exministro lamenta haber sentido, pese a las desinformaciones vertidas sobre él en los últimos meses desde que saliera a la luz el 'caso Koldo' con ese arresto. Entre ellas, por ejemplo, que su expareja Jéssica fuera seleccionada de un catálogo de prostitutas o las informaciones referentes a fiestas en los paradores de Teruel y Sigüenza.

Precisamente, fue en ese registro del domicilio de su exasesordonde los investigadores de la trama se toparon con dos discos duros con material del exministro. Sobre su contenido, Ábalos ha contado en exclusiva a laSexta, que se trata de material que volcó de su móvil de trabajo durante su etapa al frente de Transportes con el objetivo de escribir sus memorias por haber vivido acontecimientos que son "historia de España", como la turbulentas primarias que alzaron a Sánchez o el primer Gobierno de coalición en España.

Si bien en su conversación con laSexta se desvincula de la filtración de este material, sí ha admitido haber compartido otros whatsapps con Sánchez de 2023 con "dos o tres" personas de su confianza. Preguntado sobre su identidad, Ábalos se limita a descartar que se trate de Koldo o su abogado José Aníbal Álvarez. Información ante la Moncloa se muestra desconcertado, llegando a asegurar que el exministro "no se entiende ni él mismo".