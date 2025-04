Ábalos anuncia acciones judiciales contra los que publicaron que escogió a Jéssica en un catálogo

José Luis Ábalos ha encargado un informe pericial para desmentir las afirmaciones de que eligió a su expareja, Jéssica Rodríguez, a través de un catálogo. Según el informe, las fechas de las imágenes publicadas no coinciden con la relación de Ábalos y Rodríguez, ya que el dominio de la web donde se alojan las fotografías se registró en 2022, años después del inicio y fin de la relación. Además, las fotografías en cuestión no se hicieron públicas hasta 2023. Ante estas revelaciones, Ábalos ha anunciado que tomará acciones legales contra quienes difundieron la información.

José Luis Ábalos no escogió a Jéssica Rodríguez, su expareja, a través de un catálogo. Es a la conclusión a la que ha llegado un informe pericial, encargado por el propio exministro de Fomento, señalando que las fechas que se utilizaron para asegurar que Ábalos escogió a su expareja en un catálogo "no se corresponden con las imágenes publicadas" y que son de años posteriores al inicio (y fin) de la relación de ambos, unas informaciones por las que Ábalos tomará acciones judiciales.

El exministro, en una publicación en sus redes sociales, ha desvelado el resultado del informe después de las afirmaciones sobre cómo se originó la relación entre él y Jéssica a través de la elección por un catálogo que ubicaban poco después de su llegada al Gobierno en 2018.

"He encargado un informe pericial por el que se puede concluir que es imposible que yo haya escogido en 2018 a la Sra. Jésica Rodríguez mediante un 'catálogo', como sostienen The Objective y sus redactores porque el dominio de la web en la que se alojan las fotografías en cuestión publicadas está registrado en febrero de 2022, fecha en la que comienza la plataforma su actividad. No consta registro alguno con anterioridad a ese año", explica Ábalos en la plataforma X.

Según ese informe, al que ha tenido acceso laSexta, se concluye que las fechas publicadas en la noticia que daba cuenta de que Ábalos había escogido a Jéssica Rodríguez de un catálogo "no se corresponden con las imágenes publicadas" en esa misma noticia. "El dominio origen de las fotografías fue creado con posterioridad al año 2018, y el perfil de la persona que aparece en las fotos no se hizo público hasta el año 2023, siendo imposible que fueran utilizadas en el año 2018 en ese sitio web", recoge el documento.

"En cuanto a las fotografías que tanto juego han dado, tantos platós de televisión han decorado y tanto impacto han tenido en las redes sociales, la fecha de su primera aparición está registrada en 2023", añade el exministro de Fomento sobre este aspecto.

Además, el informe destaca que "la persona identificada en la noticia como Jésica Rodríguez no utilizó ese sitio web en el año 2018, como afirma la noticia en cuestión, ni como Jéssica ni como 'Natalia' y, de hecho, no es hasta febrero de 2023 cuando crea su perfil y añade las fotografías que aparecen en la noticia".

Tras la conclusión llegada por el informe pericial, Ábalos ha anunciado que iniciará acciones judiciales contra aquellos que han aseverado estas informaciones: "¡Y como es todo una farsa y han dejado claro que estamos ante otra #InvestigaciónFake, nos vemos en los tribunales!".