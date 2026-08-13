Instalan una barrera marítima "temporal y provisional" en Melilla para "reforzar el control" de frontera entre críticas de insuficiencia

La Guardia Civil coloca una nueva barrera marítima en el dique sur de Melilla para "reforzar el control" de la frontera

El contexto La medida responde a la reciente sentencia del Supremo que dictamina que las devoluciones "en caliente" no pueden aplicarse de forma general. Únicamente se puede usar sobre quienes intenten entrar en España superando elementos de contención fronterizos establecidos.

El Ministerio del Interior ha instalado una barrera flotante en Melilla como medida provisional para disuadir la entrada de migrantes por mar, similar a la utilizada en Ceuta. Esta acción busca reforzar el control fronterizo y proporcionar seguridad jurídica a la Guardia Civil en los rechazos en frontera, conocidos como "devoluciones en caliente". La medida surge tras una sentencia del Tribunal Supremo que limita estas devoluciones a quienes superan elementos de contención. Sin embargo, el Gobierno de Melilla la considera insuficiente y reclama una estrategia más amplia del Ejecutivo de Pedro Sánchez para evitar crisis migratorias y mejorar la defensa fronteriza.

Una barrera flotante en Melilla instalada de forma "temporal y provisional". Esta es la última medida tomada para intentar frenar la entrada de migrantes a España. Sobre todo tras la llegada masiva vivida en Ceuta entre el pasado 30 y 31 de julio. De hecho, la Guardia Civil ya ha empezado a colocar esta nueva barrera marítima en el dique sur de Melilla, muy similar a la que se puso en el espigón ceutí de El Tarajal.

Todo para intentar "reforzar el control" en la frontera por mar. Melilla ya ha respondido y consideran que "no es suficiente". Desde el Instituto Armado se ha explicado que esta medida se ha tomado por razones de seguridad. El mismo motivo por el que toda persona o vehículo tiene prohibido el acceso a la zona.

Hay que recordar que el Ministerio del Interior ya había decidido a principios de mes instalar en Melilla este elemento con un objetivo claro: aplicar los rechazos en frontera a los migrantes que intenten acceder a España a nado, tras haber superado estos elementos de contención. De hecho, así se recogió en la Instrucción 9/2026 de la Secretaría de Estado de Seguridad, firmada el pasado 1 de agosto, que establece el marco jurídico y operativo para instalar estos dispositivos en las aguas de las dos ciudades autónomas y fija el procedimiento para aplicar los rechazos en frontera previstos en la Ley de Extranjería.

El documento explica que la medida responde a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que concluyó que las devoluciones "en caliente" no pueden aplicarse de forma general a quienes acceden irregularmente al país. Únicamente se puede usar sobre quienes intenten entrar en España superando elementos de contención fronterizos establecidos.

Una medida insuficiente para Melilla

La respuesta desde el Gobierno de Melilla no se ha hecho esperar. Este mismo jueves han denunciado la instalación de una barrera flotante como una medida tomada por Interior que "no es suficiente".

Consideran que es necesario que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prevea "una estrategia de defensa" tanto para Ceuta como para Melilla que evite que se repita la actual crisis migratoria. Por ello, el vicepresidente primero de Melilla, Miguel Marín, ha reclamado que el Gobierno de Sánchez tenga "los recursos preparados con carácter inmediato" en esa estrategia de defensa.

En su opinión, "la imagen que está dando España al mundo entero es de no tener capacidad suficiente para defender sus fronteras". "Marruecos no toma en serio al presidente Sánchez ni a nuestro país, y eso es inadmisible", ha añadido.

Así es la barrera flotante de Melilla: "Temporal y provisional"

La barrera flotante que el Ministerio del Interior ha instalado en el mar en Melilla es "un elemento de solución temporal y provisional" para dar seguridad jurídica a la Guardia Civil en el rechazo en frontera de migrantes que tratan de llegar por vía marítima, conocido también como ‘devoluciones en caliente’.

Además, fuentes del instituto armado han explicado que este elemento, colocado al final del Dique Sur de esta ciudad autónoma, es "similar al de Ceuta", pero "adaptado a las particularidades y singularidad de Melilla".

Tiene "una importante función de seguridad jurídica a las actuaciones de la Guardia Civil, específicamente al Servicio Marítimo para el rechazo de las personas que intentan entrar a nado de manera irregular", han indicado.

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