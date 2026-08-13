Crisis migratoria
Marlaska anuncia un refuerzo policial en la frontera con Ceuta ante la amenaza de una nueva avalancha migratoria
Los detalles El ministro del Interior explica que la Policía Nacional va a contar estos días con un despliegue adicional de una Unidad de Prevención y Reacción con 45 nuevos agentes, junto a otros 20 de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado un nuevo refuerzo policial en Ceuta, que se suma al que las fuerzas de seguridad del Estado vienen realizando en la ciudad autónoma desde la entrada masiva de inmigrantes a finales del pasado julio.
Marlaska ha atendido este jueves a los medios de comunicación en la sede de la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta, donde ha señalado que la Policía Nacional va a contar estos días con un despliegue adicional de una Unidad de Prevención y Reacción con 45 nuevos agentes, junto a otros 20 de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras.
*Noticia en ampliación.
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