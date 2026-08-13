Marlaska anuncia un refuerzo policial en la frontera con Ceuta ante la amenaza de una nueva avalancha migratoria

Los detalles El ministro del Interior explica que la Policía Nacional va a contar estos días con un despliegue adicional de una Unidad de Prevención y Reacción con 45 nuevos agentes, junto a otros 20 de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado un nuevo refuerzo policial en Ceuta, que se suma al que las fuerzas de seguridad del Estado vienen realizando en la ciudad autónoma desde la entrada masiva de inmigrantes a finales del pasado julio.

Marlaska ha atendido este jueves a los medios de comunicación en la sede de la Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta, donde ha señalado que la Policía Nacional va a contar estos días con un despliegue adicional de una Unidad de Prevención y Reacción con 45 nuevos agentes, junto a otros 20 de la Brigada Central de Extranjería y Fronteras.

*Noticia en ampliación.

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