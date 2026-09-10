"¿El informe del CNI fue alerta, una comunicación rutinaria o cotilleo?": el editorial de Iñaki López tras la desclasificación de documentos sobre Ceuta

El presentador de Más Vale Tarde tampoco duda en preguntarse si Marruecos "va a aclarar su pasotismo el día de autos o seguirá poniéndose de perfil como con sus 140 ciudadanos muertos en la avalancha".

El Gobierno prometió desclasificar los documentos sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales del mes de julio. Un compromiso que cumplía este miércoles y con el que llegaba "la batalla semántica más apasionante de la temporada". Así es como Iñaki López ha arrancado el programa de Más Vale Tarde de este jueves, para a continuación preguntarse con cierta sorna: "¿El informe del CNI tres días antes de la avalancha fue alerta? ¿Fue aviso? ¿Una comunicación rutinaria o simple cotilleo?".

Entonces, ha recordado que "el Gobierno asegura que el informe del CNI no fue un aviso solvente", reduciéndolo "todo a WhatsApps ambiguos entre cargos menores que no daban idea de la magnitud de lo que llegaría". En este sentido, el periodista se refiere a los mensajes que mandó un miembro de los servicios de inteligencia al jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, en el que se habla de la organización en redes sociales de una avalancha.

Por eso, Iñaki López no duda en subrayar que "lo cierto es que el CNI informó días antes de que ocurriera de la posibilidad de una entrada masiva, concretando la fecha, motivos de la avalancha y qué medidas se podían tomar en la frontera". En cambio, "la respuesta de la delegación de Gobierno fue: 'la madre que lo parió'".

En este sentido, el periodista se pregunta irónicamente si "igual al CNI le faltó salir a la calle a cantar la alerta como niños de San Ildefonso", porque "la información que compartieron con Gobierno, Delegación de Gobierno, Interior y hasta con Marruecos era certera y premonitoria". Algo que contrasta con la negativa del Gobierno al negar que no se conocía la magnitud de lo que finalmente ocurrió.

"¿Que no se avisó a la cúpula de Interior y Defensa? ¿Entonces, para qué encargan estos informes? ¿Alguien los lee? ¿Por qué esos cargos intermedios advertidos no pasaron el recado hacia arriba? ¿Por qué todos infravaloraron una amenaza tan clara?", termina preguntándose Iñaki López, probablemente, como muchos tras conocerse este miércoles el contenido de estos documentos.

Asimismo, de esos informes también se desveló la pasividad con la que las autoridades marroquíes habrían actuado ante lo que estaba pasando cerca de la frontera. Por eso, Iñaki López se pregunta si Marruecos "va a aclarar su pasotismo el día de autos o seguirá poniéndose de perfil como con sus 140 ciudadanos muertos en la avalancha".

No se olvida tampoco el presentador de Más Vale Tarde del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, quien ha insistido en no conocer, incluso tras desclasificarse los documentos, las comunicaciones del CNI con su jefe de gabinete: "A ver si 40 días después del salto el delegado del Gobierno nos aclara qué le dijo inteligencia a su adjunto, que habló durante 11 minutos con ellos".

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