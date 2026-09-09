Iñaki López cree que las listas de espera para mamografías en Madrid son una "forma de maltratar a la población" y "empujarles a la privada"

El presentador de Más Vale Tarde recuerda que la Comunidad de Madrid es de las más ricas de España y de las que menos invierte por habitante en sanidad. Algo que "aumenta un poco más la desigualdad entre los madrileños".

Más de 19.000 mujeres en Madrid esperan hacerse una mamografía, con un promedio de espera de 33 días, lo que genera angustia ante la posibilidad de un cáncer de mama. Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, destaca que en la comunidad más rica de España, la lista de espera se ha duplicado en dos años, mientras la inversión en salud es la más baja por habitante. La situación empuja a quienes pueden permitírselo hacia la sanidad privada, aumentando la desigualdad. El portavoz del Ejecutivo madrileño defiende que no hay listas de espera para cribados y que la espera es de 39 días.

Más de 19.000 mujeres están pendientes, a la espera, para poder hacerse una mamografía. Este es uno de los datos más aterradores dentro de la sanidad madrileña. Un número que asusta aún más tras descubrir que, de media, la espera para esta prueba fundamental en el diagnóstico de cáncer de mama es de 33 días.

Por ello, este miércoles, el presentador de Más Vale Tarde ha querido hacer un "pequeño ejercicio mental" con todos aquellos que siguen el programa. "Imaginemos que usted, amiga, se nota un día un pequeño bulto en un pecho. Una masa que, aunque pequeña, ayer no estaba. Lógicamente, usted vuela para cerrar una cita con su médico, que le pide una mamografía para tranquilidad de todos", ha pedido Iñaki López.

Ahora, "imagine ahora que la espera para esa mamografía es de 33 días. Más de un mes sin dormir, angustiada usted y su entorno. Viviendo en una pesadilla. Con la espada de Damocles sobre su cabeza ante la posibilidad de sufrir un cáncer de mama que ponga su vida patas arriba", ha continuado dibujando.

Y no por meter miedo, sino porque esto es lo que está pasando en Madrid porque, "en la comunidad más rica de España, se ha doblado en solo dos años la lista de espera para una mamografía". Porque no hay que olvidar que se está hablando de "un sistema de salud que es el que menos invierte por habitante".

Ante este problema, como recuerda Iñaki López, hay dos soluciones. Una para las personas con posibles y otra para los que no. "En la comunidad que preside Ayuso, la que pueda, contratará un seguro privado para hacerse las pruebas y salir de dudas, pero... ¿Y la que no? A sufrir durante 30, 40 o 50 días".

Una espera que López ha comparado con una "forma de maltratar a la población" y que, considera, tiene un objetivo claro: "Empujar a quien pueda pagárselo a la sanidad privada y aumentar un poco más la desigualdad entre los madrileños". Todo, para seguir con la política impulsada por Isabel Díaz Ayuso y que pasa por "desmantelar la sanidad pública" aunque "ponga en riesgo la salud de la gente mientras aumenta los beneficios de las privadas".

laSexta ha preguntado por este asunto al portavoz del Ejecutivo madrileño y esta ha sido su respuesta: "Yo le diría a Mónica García, en primer lugar, que se ocupe de la sanidad en Ceuta. Aquí sí, no donde ella gestiona; hemos ampliado la edad de cribado de 45 a 74 años. Aquí no hay listas de espera para los cribados de cáncer de mama y la lista de espera es de 39 días".

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