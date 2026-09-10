50 años de lucha: los saharauis acuden al Congreso esperando que se cumpla una reparación histórica con la ley de nacionalidad

¿Por qué es importante? Se trata de un cambio legislativo que, de aprobarse, podría cambiar la vida de miles de saharauis que dejarán de ser apátridas y podrán optar al DNI español.

El Congreso de los Diputados está a punto de aprobar una ley que otorgará la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1977 y a sus descendientes, corrigiendo así su estatus de apátridas. Este cambio legislativo afectará a hasta 200,000 saharauis y es visto como una reparación histórica. Aunque se espera que el PP se abstenga y solo Vox vote en contra, la medida es celebrada por los saharauis presentes en el Congreso, quienes piden al Gobierno valentía en su apoyo. Sin embargo, algunos consideran que este reconocimiento no es suficiente y critican la postura de España respecto a la autodeterminación del Sáhara Occidental, especialmente en un contexto de tensas relaciones con Marruecos.

Nacieron en España, en la provincia 53, pero no tenían derecho reconocido como españoles ni documentación. Ahora, el Congreso de los Diputados se dispone a corregir esto con la aprobación de una ley que reconoce la nacionalidad a todos los saharauis nacidos antes del 77 y a sus hijos.

Se trata de un cambio legislativo que, de aprobarse, podría cambiar la vida de miles de saharauis. Dejarán de ser apátridas y podrán optar al DNI español. Todo apunta a que el PP se abstendrá y solo Vox votará en contra.

En el debate parlamentario se habla de una reparación justa e histórica. Saharauis presentes en el Hemiciclo celebran la victoria, pero piden al Gobierno valentía para apoyar su causa. Una ley que está previsto que se apruebe en un momento muy delicado en las relaciones entre España y Marruecos.

Los saharauis acuden al Congreso esperando que se cumpla una reparación histórica con el reconocimiento de sus derechos. "Hoy estamos aquí después de 50 años en la lucha por obtener esto. Esperamos que toda la mayoría vote a favor", señala uno de ellos.

Hasta 200.000 saharauis nacidos bajo bandera española hasta 1977 podrían optar a partir de hoy a la nacionalidad española. Una ley que también incluirá a sus desdencientes. "Para nosotros supone todo, porque es el deseo de todos los saharauis que están aquí en España y que no están documentados", destaca otro de ellos.

Califican la ley de un gesto de justicia con aquellos que un día pertenecieron a España porque, a su parecer, fueron invisibilizados. "Muchos saharauis no solamente buscaban recuperar esa nacionalidad, sino algo mucho más importante, que es la memoria", destaca Tesh Sidi, diputada de Más Madrid.

Aunque para otros, este reconocimiento no es suficiente y recuerdan el cambio de posición de España sobre la autodeterminación del Sáhara Occidental, bajo control marroquí desde hace 50 años. Por eso, y en plena crisis con Marruecos, advierten.

"Que sepa el Gobierno de España que Marruecos, aunque se le regale el Sáhara Occidental, nunca va a parar con sus ansias expansionistas con respecto a los países vecinos, entre ellos España", comenta Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España.

Un reconocimiento de justicia con el que esperan que España rectifique su posición con el Sáhara Occidental.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.