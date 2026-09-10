Ahora

Momento histórico

50 años de lucha: los saharauis acuden al Congreso esperando que se cumpla una reparación histórica con la ley de nacionalidad

¿Por qué es importante? Se trata de un cambio legislativo que, de aprobarse, podría cambiar la vida de miles de saharauis que dejarán de ser apátridas y podrán optar al DNI español.

La diputada de Sumar, Teslem Andala Ubbi, junto a representantes del pueblo saharaui en los pasillos del Congreso
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Nacieron en España, en la provincia 53, pero no tenían derecho reconocido como españoles ni documentación. Ahora, el Congreso de los Diputados se dispone a corregir esto con la aprobación de una ley que reconoce la nacionalidad a todos los saharauis nacidos antes del 77 y a sus hijos.

Se trata de un cambio legislativo que, de aprobarse, podría cambiar la vida de miles de saharauis. Dejarán de ser apátridas y podrán optar al DNI español. Todo apunta a que el PP se abstendrá y solo Vox votará en contra.

En el debate parlamentario se habla de una reparación justa e histórica. Saharauis presentes en el Hemiciclo celebran la victoria, pero piden al Gobierno valentía para apoyar su causa. Una ley que está previsto que se apruebe en un momento muy delicado en las relaciones entre España y Marruecos.

Los saharauis acuden al Congreso esperando que se cumpla una reparación histórica con el reconocimiento de sus derechos. "Hoy estamos aquí después de 50 años en la lucha por obtener esto. Esperamos que toda la mayoría vote a favor", señala uno de ellos.

Hasta 200.000 saharauis nacidos bajo bandera española hasta 1977 podrían optar a partir de hoy a la nacionalidad española. Una ley que también incluirá a sus desdencientes. "Para nosotros supone todo, porque es el deseo de todos los saharauis que están aquí en España y que no están documentados", destaca otro de ellos.

Califican la ley de un gesto de justicia con aquellos que un día pertenecieron a España porque, a su parecer, fueron invisibilizados. "Muchos saharauis no solamente buscaban recuperar esa nacionalidad, sino algo mucho más importante, que es la memoria", destaca Tesh Sidi, diputada de Más Madrid.

Aunque para otros, este reconocimiento no es suficiente y recuerdan el cambio de posición de España sobre la autodeterminación del Sáhara Occidental, bajo control marroquí desde hace 50 años. Por eso, y en plena crisis con Marruecos, advierten.

"Que sepa el Gobierno de España que Marruecos, aunque se le regale el Sáhara Occidental, nunca va a parar con sus ansias expansionistas con respecto a los países vecinos, entre ellos España", comenta Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España.

Un reconocimiento de justicia con el que esperan que España rectifique su posición con el Sáhara Occidental.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. El CNI alertó el 29 de julio a los servicios de inteligencia de Marruecos, a Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil de "convocatorias" para entrar en Ceuta
  2. Trabas por el idioma, saturación de la Policía y falta de papeles: Más Vale Tarde acompaña a la madre de Ali a denunciar el disparo con perdigones en Ceuta
  3. 5.000 euros a cambio de un voto: Trump ofrece dinero si su partido gana las elecciones de término medio
  4. Huelga indefinida desde el 14 de octubre en todos los niveles educativos no universitarios de Madrid
  5. De resolver uno de los enigmas matemáticos del milenio a matarnos a todos en 2030: las dos vertientes de la IA
  6. La entrevista completa de Marc Giró a Carmen Maura, madrina de Cara al Show: "Afortunadamente, ahora hay muchas chicas dirigiendo cine"