La inteligencia militar observó que las "autoridades marroquíes" actuaban de "forma negligente y pasiva" ante la "oleada migratoria"

Sí, pero A su vez, en el mismo informe clasificado y datado en el 30 de julio, registraron que estas no estarían "favoreciendo activamente" esa entrada masiva.

La inteligencia militar y las fuerzas de seguridad españolas han revelado documentos que evidencian la pasividad de Marruecos durante la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Según informes del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) y del Estado Mayor, las autoridades marroquíes no reprimieron activamente la llegada de migrantes, mostrando una actitud negligente. Se especula que esta pasividad podría estar relacionada con el descontento por la visita del presidente Sánchez a Argelia. Mientras en Melilla se observa una actitud activa, en Ceuta se permitió la transgresión fronteriza. Ambos documentos fueron desclasificados por el Gobierno.

La inteligencia militar y las fuerzas de seguridad españolas constataron la pasividad de Marruecos ante la entrada masiva de migrantes en Ceuta durante el 30 y el 31 de julio. Así consta en varios documentos que este miércoles han sido desclasificados y publicados por el Gobierno y con los que tratan de arrojar luz sobre lo ocurrido.

Así, según se desprende de dos de estos informes, tanto el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), como las fuerzas de seguridad del Estado, verificaron que los agentes marroquíes no están reprimiendo activamente la llegada hasta la costa ceutí. Es más, lo pusieron sobre papel solo unas horas después de comenzar este episodio de crisis migratoria. Concretamente, hablan de la "pasividad" de las autoridades de Marruecos ante esta "oleada migratoria" y de actuaciones negligentes; aunque no de haber fomentado.

En un informe interno del CIFAS, fechado a las 13:00 horas del día 30 de julio, se puede leer que es "muy probable" que las autoridades marroquíes "no estén favoreciendo activamente la oleada migratoria, pero hayan actuado hasta ahora de forma negligente y pasiva".

Es más, en este mismo documento, que no se envió a ningún destinatario, se llega a relacionar la visita del presidente Sánchez a Argelia con un posible descontento en Marruecos. Un encuentro que se produjo el 26 de julio, solo unos días antes de la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

"No se puede descartar cierto nivel de descontento", reza el documento del CIFAS. "Tampoco se puede descartar que Marruecos intente explotar la situación generada en Ceuta en beneficio de sus intereses estratégicos".

Y es que, según reconocen desde el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, "los informes acerca de la actitud de las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes ante los intentos de acceso a España son contradictorios" Mientras que en Melilla se informa de una "actitud activa marroquí en el mantenimiento de la seguridad; en Ceuta, de pasividad ante la avalancha migratoria, lo que permite la transgresión de la frontera tanto por mar como por tierra".

"Están permitiendo la llegada"

En un segundo documento desclasificado, en este caso redactado por el Estado Mayor y enviado al teniente general al mando del Mando de Operaciones (MOPS), también se señala directamente a la "pasividad" de Marruecos.

Bajo el asunto "Informe sobre presión migratoria en Ceuta", se puede leer directamente: "Por parte de las autoridades marroquíes se detecta pasividad y están permitiendo la llegada de candidatos hacia la zona fronteriza".

Con un carácter más duro y fechado en el día 30 de julio de este 2026, el Estado Mayor constató que "hasta el día de ayer sí que se detectaba proactividad y colaboración adecuada",pero que ya "durante el día 30 de julio se produce una llegada masiva de inmigrantes tanto a nado

como bordeando". No es hasta las "13:40 horas" cuando "se vuelve a observar cierta proactividad de las Fuerzas de Seguridad Marroquíes (FSM), aunque no tiene impacto inmediato en la reducción de llegadas".

Ambos documentos pertenecen al bloque desclasificado este martes en el Consejo de Ministros y hecho público este mismo miércoles.

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