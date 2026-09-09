Moncloa reafirma su relato, el CNI aclara que no alertó de la magnitud de la entrada en Ceuta y Defensa llama a que "cada uno interprete"

Los detalles Fuentes de Moncloa a laSexta han defendido tras la publicación de los informes de la entrada masiva en Ceuta que "en ningún momento el CNI envió un aviso o alerta formal a su cadena de mando ni a miembro alguno del Ejecutivo por ninguna vía".

El Gobierno se mantiene firme en su versión sobre la crisis migratoria en Ceuta, afirmando que las comunicaciones del CNI del 29 de julio no alertaron de una llegada masiva, sino que informaron sobre una convocatoria en Facebook para entrar irregularmente durante la Fiesta del Trono. Aunque el CNI alertó a los servicios de inteligencia marroquíes y a la Guardia Civil, Moncloa sostiene que no se interpretó como un indicador de escala. El CNI reconoce que no anticipó la magnitud del evento, mientras que el Ministerio de Defensa defiende la profesionalidad de su personal, dejando la interpretación a cada uno.

El Gobierno se reafirma en su relato sobre Ceuta. Tras la publicación de los informes sobre la crisis migratoria en la ciudad autónoma, fuentes de Moncloa han trasladado a laSexta que "las comunicaciones del CNI del 29 de julio nunca alertaron de una llegada masiva: informaban de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del Trono".

Así lo han comunicado después de conocerse este miércoles que el CNI alertó el 29 de julio a los servicios de inteligencia marroquíes (DGST y DGED) de una posible entrada masiva en Ceuta por la Fiesta del Trono de Marruecos. Ese mismo día, también comunicó a la Delegación del Gobierno y a la Guarcia Civil la existencia del llamamiento para el 30 de julio.

Pese a esto, Moncloa ha insistido en que esas comunicaciones "añadían que estos grupos sumaban 'un total de 180.000 seguidores' para ilustrar 'el alcance de la difusión', algo que ya era conocido por otras instituciones y que en modo alguno constituía o fue interpretado como un indicador de escala o probabilidad prospectiva".

"Prueba de ello es que el propio CNI no emitió ninguna alerta formal y se limitó a trasladar esa información por mensaje y breve llamada telefónica al Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil", han apuntado.

Han asegurado que "en ningún momento el CNI envió un aviso o alerta formal a su cadena de mando ni a miembro alguno del Ejecutivo por ninguna vía". "Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no se limita a mandar un WhatsApp ambiguo a un cargo menor: lo eleva. Esa es su responsabilidad y su competencia", han agregado.

Sánchez: "Nadie podía anticipar la crisis migratoria"

En esta línea ha ido también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha asegurado que, con la información que existía, "nadie podía anticipar" la crisis migratoria, "ni en España, ni en la UE". "Esto es comprensible porque, con la información que existía entonces, nadie podía anticipar la crisis migratoria que se produjo los días 30 y 31. Ningún organismo competente lo hizo. Ni en España, ni en la UE", ha afirmado en un mensaje publicado en X.

Según el presidente del Gobierno, lo que se lee en los documentos desclasificados es que el 29 de julio el CNI informó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de que estaba circulando una convocatoria en dos grupos de Facebook para entrar a la ciudad de forma irregular durante la semana de la Fiesta del Trono. "Y añadió que estos grupos sumaban 'un total de 180.000 seguidores' para que sus interlocutores se hiciesen "a la idea del alcance de la difusión", ha dicho.

Sánchez ha asegurado que la existencia de esta campaña era conocida por otras instituciones y estaba siendo monitoreada, "pero en modo alguno constituía o podía interpretarse como un indicador de la escala, naturaleza o probabilidad de lo que pasó después".

"De hecho, —añade— ni siquiera el CNI lo hizo. Prueba de su prudencia es que este organismo se limitó a trasladar esa información por mensaje y breve llamada telefónica al Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil y no emitió ninguna alerta mayor a su cadena de mando de la Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o el Ministerio de Defensa".

El CNI reconoce que "no anticipó la magnitud"

Junto a esto, fuentes del CNI han trasladado a laSexta que, tras las noticias publicadas, "la desclasificación evidencia que el CNI emitió información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta, si bien no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30, al ser un fenómeno inusual que no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha".

"El CNI quiere aclarar que no se ha realizado ninguna valoración o comentario sobre la desclasificación llevada a cabo esta tarde y desmiente cualquier atribución al respecto, ya que se ha mantenido desde el primer momento el deber de secreto", han agregado.

Moncloa reafirma su relato, el CNI aclara que no alertó de la magnitud de la entrada en Ceuta y Defensa llama a que "cada uno interprete"

A esto se ha agarrado este miércoles el delegado del Gobierno de Ceuta, Miguel Ángel Pérez, quien ha defendido la que "los WhatsApp del día 29 no suponen ninguna alerta ni ningún informe". "No es nada más que un intercambio de información", ha añadido

Pérez ha afirmado que "es muy fácil sacar de contexto los mensajes". "Y ya estábamos en una situación de presión con cientos de entradas a diario", ha remarcado. "No voy a permitir que se ponga en duda el trabajo que hemos hecho, llevamos 40 días sin parar", ha dicho.

Defensa: "La profesionalidad de nuestra gente está fuera de toda duda"

Ante todo esto, el Ministerio de Defensa ha apuntado por su parte que ellos han hecho su trabajo. "La profesionalidad de nuestra gente está fuera de toda duda", han agregado.

Así lo han hecho antes de la aclaración del CNI, pero tras conocerse esta, el ministerio de Margarita Robles ha agregado un rotundo: "Cada uno que interprete".

Moncloa reafirma su relato, el CNI aclara que no alertó de la magnitud de la entrada en Ceuta y Defensa llama a que "cada uno interprete"

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