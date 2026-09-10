Casa Real ultima con Moncloa la visita de los reyes a Ceuta y Melilla, aunque no desvelan la fecha

Los detalles Será la primera visita de Felipe VI como rey a las ciudades autónomas e irá acompañado por la reina Letizia. Fuentes de Zarzuela explican que el viaje ya estaba en sus planes antes de la crisis migratoria en Ceuta.

La Casa Real y Moncloa están ultimando los preparativos para el viaje de los reyes de España a Ceuta y Melilla, aunque aún no se ha revelado la fecha exacta. Según fuentes de la Casa Real, esta visita estaba planeada antes de la crisis migratoria. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, confirmó el compromiso de la Casa Real tras reunirse con Felipe VI. Será la primera visita oficial del rey Felipe VI y la reina Letizia a estas ciudades, casi dos décadas después de la realizada por Juan Carlos I, que generó tensiones diplomáticas con Marruecos. Además, el rey se reunió con la ministra de Defensa y altos mandos militares para evaluar la situación de defensa en Ceuta.

Zarzuela ultima los preparativos con Moncloa para el viaje de los reyes de España a Ceuta y Melilla, aunque aún no desvelan la fecha en la que se producirá. Así, en un corrillo con periodistas tras la Apertura del Año Judicial, fuentes de la Casa Real han señalado que esta visita ya estaba en sus planes antes de la crisis migratoria y que el rey no irá solo, sino acompañado de su esposa la reina Letizia.

Un viaje con el que el que la Casa Real está comprometida, según aseguró el presidente de Ceuta, Juan Vivas, tras reunirse con Felipe VI en Palma hace un mes, pocos días después de la entrada masiva.

Una visita del rey (la primera que realizará a Ceuta y Melilla) que Moncloa remitía a cuando se dieran las "condiciones" oportunas, pero que concretó algo Sánchez en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados el pasado jueves al anunciar que se haría en las próximas semanas y que, con ella, el monarca transmitiría "el compromiso absoluto del Estado" con Ceuta y Melilla.

Será el primer viaje oficial de Felipe VI y Letizia a las dos ciudades y se producirá casi veinte años después de que lo hiciera el padre del rey, Juan Carlos I, un viaje que provocó una crisis diplomática con Marruecos.

El rey se reunió el pasado martes con la ministra de Defensa, Margarita Robles, el Jemad y los altos mandos militares para analizar la situación de la defensa en Ceuta, un encuentro que las fuentes de Casa Real han enmarcado en el interés de Felipe VI por conocer la situación de mano de los responsables del Ejército en la zona.