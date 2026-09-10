Aznar dice que la crisis de Ceuta es consecuencia de las críticas de España a Israel y pide normalizar las relaciones

Los detalles El expresidente sostiene que el Gobierno "nunca debió dejar de tener" a Israel como "aliado estratégico".

El expresidente José María Aznar ha vinculado la crisis migratoria en Ceuta con las críticas de España a Israel, sugiriendo que la falta de apoyo de aliados clave, como Israel, ha tenido consecuencias. Durante un evento de Nueva Economía Fórum, Aznar enfatizó la importancia de restablecer relaciones con el gobierno de Benjamín Netanyahu, afirmando que España debe superar prejuicios ideológicos y priorizar intereses nacionales permanentes. Aznar también criticó las respuestas diplomáticas de España tras el conflicto del 7 de octubre en Israel y destacó que las declaraciones no resuelven conflictos. Dana Erlich, encargada de negocios de Israel en España, negó la implicación de Israel en la crisis de Ceuta, subrayando la importancia de la cooperación en defensa.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha opinado este jueves que la crisis que se vive en Ceuta es consecuencia de las críticas de España a Israel, y ha pedido normalizar relaciones "cuanto antes" con el gobierno de Benjamín Netanyahu.

"Estos días comprobamos en el drama de Ceuta las consecuencias de habernos enajenado la amistad de aliados relevantes, de esos aliados con los que conviene contar en las crisis. España debe recuperar cuanto antes una relación normalizada con Israel", ha afirmado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

En el evento, en el que Aznar ha presentado a la encargada de negocios de la Embajada israelí en España, Dana Erlich, el expresidente ha evitado decir expresamente si Israel, importante aliado de Marruecos, está detrás de la llegada masiva a la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio.

Aznar ha afirmado que es necesario que España recupere "cuanto antes" una relación normalizada con Israel, "la que nunca debió dejar de tener con un aliado estratégico", por razones de "mayor entidad" que "el prejuicio ideológico por el oportunismo ventajista en las democracias".

Los gobiernos, ha añadido el expresidente del Partido Popular, son "pasajeros", pero "los intereses nacionales son permanentes" y "olvidar ciertas nociones preliminares de Geografía e Historia es un lujo" que no se puede permitir porque "siempre tiene un precio demasiado alto".

El choque con Israel

El 'popular' ha dicho que, tras "la masacre" del 7 de octubre, Israel libró una guerra "contra una organización terrorista dueña de Gaza", mientras que en España algunos optaron "por la política declarativa", y creyeron que hablar de un Estado palestino "podía ser visto como una gran contribución a la paz".

"Pero las declaraciones no cambian la situación sobre el terreno ni aproximan un palmo a la llamada 'solución de los dos Estados'", ha añadido. Lo que abriría una expectativa real de paz en la región, ha dicho, es lograr de forma definitiva que Hamás y otros grupos terroristas fueran descartados del futuro de Palestina.

En su intervención, la encargada de negocios israelí en España, Dana Elrich, ha desligado a su país de un posible vínculo con la entrada masiva de migrantes en Ceuta, pero ha advertido al Gobierno: "No trabajar con Israel sobre nuestra defensa tiene también un precio sobre los ciudadanos españoles".

La máxima diplomática israelí en España ha asegurado que le sorprendió que el Gobierno "sin información, sin informes y con una desinformación que repite una mentira" vinculara a Israel -y a Rusia- con esa entrada masiva.

"Que se hable de Israel en ese contexto, en vez de hablar de la seguridad de Ceuta, mientras estamos en una emergencia nacional en España, todavía me sorprende", ha dicho.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido