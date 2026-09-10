El plan de desclasificar documentos sobre Ceuta no salva al Gobierno: la oposición amplía su arsenal y los socios reconocen que algo falló

Los detalles Sánchez y sus ministros lo fiaron todo a esos informes. Nos aseguraron que no había avisos, que no se pudo hacer más, pero leyéndolos esa versión se desmorona porque desclasificar los documentos no le ha salido al Gobierno como creía.

La crisis en Ceuta lleva 41 días sin resolverse, y los informes de inteligencia desclasificados contradicen la versión del Gobierno sobre la falta de avisos previos. Todos los partidos políticos coinciden en que se pudo haber actuado mejor, ya que había suficientes advertencias del CNI sobre una posible entrada masiva desde Marruecos. La portavoz del PP, Ester Muñoz, y otros representantes políticos critican la falta de medidas adecuadas y coordinación. Además, señalan que el Gobierno ha intentado proteger a Marruecos, a pesar de que este país no actuó para prevenir la situación. La sensación generalizada es que el Gobierno no gestionó adecuadamente la crisis.

Ceuta lleva con una emergencia que no se soluciona y con responsabilidades que no se asumen desde hace 41 días. Además, los informes de inteligencia que conocimos este miércoles han conseguido lo contrario de lo que pretendía el Gobierno: todos los partidos coinciden en que no se hizo todo lo que se podía y que había avisos suficientes para poder haber actuado de otra forma.

Sánchez y sus ministros lo fiaron todo a esos informes, nos aseguraron que no había avisos, que no se pudo hacer más, pero leyéndolos esa versión se desmorona. Porque desclasificar los documentos no le ha salido al Gobierno como creía.

Tras conocer los documentos, todos los partidos, de izquierda a derecha, creen que se podría haber actuado mejor. "Había informes, había avisos... Y no pusieron medios. Esa mañana había cinco agentes de la Guardia Civil y cuatro buzos en la valla", ha criticado la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Por su parte, Cristina Valido, de Coalición Canaria, ha señalado que "es evidente que con esos informes se tenían que hacer muchas cosas que no se hicieron: hablar con Marruecos inmediatamente, coordinarse, ponerse de acuerdo o reforzar la frontera".

Los partidos hacen hincapié en los avisos y en las comunicaciones previas del CNI. Según los documentos desclasificados, el Centro Nacional de Inteligencia alertó el 29 de julio de 2026 a los servicios de inteligencia marroquíes (DGST y DGED) de una posible entrada masiva en Ceuta por la Fiesta del Trono de Marruecos. Ese mismo día, también comunicó a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil la existencia del llamamiento para el 30 de julio y advirtió que los principales grupos identificados tenían "un total de 180.000 seguidores".

El día antes de la entrada masiva también envió un mensaje a la delegación del Gobierno. "En redes sociales hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión", recoge el mensaje que envió el CNI. Es más, después de este cruce de mensajes, por la noche, pasadas las 21:30 horas, se registró una llamada de 11 minutos entre la Delegación y el CNI.

De ahí esa sensación generalizada de que se pudo hacer más para evitar la entrada masiva en Ceuta. La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, sostiene que "deberían de haber actuado de otra forma mucho más proactiva". "Creo sinceramente que no hicieron bien su trabajo", ha añadido tras conocer los documentos. Por su parte, Alberto Ibañez, portavoz de Sumar ha asegurado que "las explicaciones del Gobierno son un poco peregrinas" porque, ha dicho, "es evidente que algo falló".

El Gobierno sigue defendiendo a Marruecos

Además, los grupos parlamentarios también señalan al Gobierno por defender a Marruecos. El país vecino poco hizo por evitar la entrada masiva a pesar de que el CNI le enviase el día antes este documento alertando también de varias convocatorias para intentar entrar a Ceuta el día 30.

De hecho, Óscar Puente ha sostenido que, de momento, no hay pruebas suficientes como para "hablar mal" del país vecino, aunque, ha añadido: "Si hay razones para confrontar a Marruecos, se hará" pero, ha enfatizado: "los hechos no nos dicen que Marruecos estuviera detrás de esta iniciativa".

Lo cierto es que según un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que entregó a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, gendarmes de Marruecos habrían planificado y ejecutado la entrada masiva irregular de más de 80.000 migrantes en Ceuta el pasado 31 de julio.

El informe preliminar señala que la llegada de tantos migrantes no se debió a algo espontáneo, sino a un proceso planificado por Marruecos de tema migratorio solo en apariencia avalado por el hecho de que la gran mayoría de los que entraron a Ceuta abandonaron España a las pocas horas.

En cambio, para el ministro Puente Marruecos "probablemente se vio desbordado" aunque ha considerado que "la intervención de las fuerzas del orden marroquíes fue bastante intensa". Asimismo, ha asegurado que no cuestiona al CNI porque "anticipar algo sin precedentes no es sencillo".

"El gobierno prefiere que se hable de las luchas internas dentro del gobierno que de Marruecos porque la frontera está abierta y si la cierran España tiene un problemón", ha señalado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Todos coinciden en que el Gobierno intenta tapar al país vecino.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido