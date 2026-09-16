De las operaciones "temporalmente no programables" a las "listas negras": así se manipulan las listas de espera en la sanidad madrileña

Los detalles Una forma de maquillar los datos es poner a pacientes como "temporalmente no programables", es decir, sacarlos transitoriamente de las listas para agilizarlas, con lo cual se evita que en la media salga un tiempo superior. La otra forma son las "listas negras", que consisten en que algunos pacientes que requieren de una cirugía menor ambulatoria y que son operados en quirófano no se registren como pacientes a operar.

Al menos dos responsables del hospital Ramón y Cajal de Madrid habrían rebajado la gravedad de pacientes que necesitaban una cirugía para mejorar de forma ficticia la situación de sus listas de espera y cumplir con los objetivos de productividad que marca la Consejería de Sanidad. Es la noticia desvelada este martes por 'El País' y destapada por el doctor Luis Alberto Martos, que denunció que los cambios se habían hecho a espaldas de los cirujanos y sin examinar en persona a los pacientes.

Estas modificaciones, que se habrían producido entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025, afectarían a 57 pacientes en lista de espera quirúrgica del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Ramón y Cajal. En muchas ocasiones, ni siquiera los propios pacientes se enteraron de lo que estaba pasando, sino que simplemente veían como sus operaciones se posponían.

Este caso ha provocado el alarmismo en toda la sanidad madrileña. Pese a que no hay pruebas de que se haya reproducido en todos los centros de la Comunidad de Madrid, sí ha sucedido en varios hospitales, según trasladan fuentes sindicales a laSexta.

¿Cómo se manipulan las listas de espera?

Hay varias formas de maquillar las listas de espera. Una de ellas es poner a pacientes como "temporalmente no programables", es decir, sacarlos transitoriamente de las listas para agilizarlas, con lo cual se evita que en la media salga un tiempo superior.

La otra forma es lo que algunos denominan "listas negras". Consiste en que algunos pacientes que requieren de una cirugía menor ambulatoria y que son operados en quirófano no se registren como tal, por lo que no engrosan las listas porque se agendan como otro tipo de actividad médica, por lo que sus casos no quedan contabilizados como una operación.

Diferencias entre hospitales

Según los datos de julio, los últimos disponibles, en la lista de espera quirúrgica en traumatología en el Ramon y Cajal había 1.665 personas, con una demora media de 98 días.

Sin embargo, en la Fundación Jiménez Díaz, centro público de gestión privada, el número de pacientes en lista de espera es incluso algo superior. No obstante, el tiempo medio para operarse es tan solo de 22 días. Un fenómeno que se repite en el Hospital General de Villalba, también gestionado de forma privada por Quirón, donde la espera media es de tan solo 19 días.

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