El giro de Feijóo sobre la idea de quitar la nacionalidad a los migrantes que cometan delitos: de llamarla "ocurrencia" de Vox a apropiársela

Los detalles En 2024, el PP se abstuvo en la votación del Congreso de una medida similar de Vox.

El Partido Popular ha adoptado una propuesta de Vox que plantea retirar la nacionalidad a migrantes que cometan delitos graves. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, propone esta medida, similar a la que antes calificó de "ocurrencia" en 2024. La propuesta incluye retirar la nacionalidad a quienes pertenezcan a bandas criminales o sean reincidentes en delitos graves. Vox ha promovido esta idea en el Congreso, pero el PP se abstuvo en la votación inicial. Feijóo ahora amplía los delitos considerados, incluyendo abusos sexuales y asesinatos. El Gobierno critica la medida por considerarla injusta e inviable, comparándola con leyes franquistas.

El PP da un nuevo giro en su política. Alberto Núñez Feijóo propuso el martes quitar la nacionalidad a los migrantes que cometan delitos graves, un planteamiento idéntico al que lleva defendiendo Vox desde hace años. El líder 'popular' vuelve así a comprar su ideario a la extrema derecha, a pesar de que en 2024 calificó la iniciativa de "ocurrencia" y rechazó apoyarla en el Congreso.

"La nacionalidad será retirada si la persona pertenece a una banda criminal o terrorista; o si es reincidente en delitos graves", esgrimió Feijóo el martes.

El líder del PP ha hecho suyo un argumento que Vox lleva tiempo proclamando: "Un delito, estás fuera"; "la pérdida de la nacionalidad española por la comisión de delitos" o "retirar la nacionalidad a los inmigrantes que delinquen", han lanzado desde hace meses los diputados de Vox.

La formación que lidera Santiago Abascal incluso llevó la propuesta al Congreso, que fue votada en octubre de 2024. "Una serie de causas para perder la nacionalidad española", defendió el diputado Ignacio Hoces Íñiguez.

La iniciativa no salió adelante y el PP rechazó apoyarla, con lo que se sumaron 135 abstenciones. El parlamentario del PP, Agustín Conde, justificó su decisión afirmando que "el grupo parlamentario popular que tiene muy serias y severas discrepancias". "Va a abstenerse en la votación", anunció.

Una medida del franquismo

En aquella ocasión, el PP afirmó que estaba abierto a discutirlo solo para "determinados delitos" muy graves contra el Estado como terrorismo, traición o sedición. Dos años después, Feijóo añade otros: "Abusos sexuales, violaciones, asesinatos".

Por su parte, el Gobierno lo ve injusto e inviable. "¿Lo vamos a hacer también con los nacionales que cometen delitos? ¿Les vamos a quitar la nacionalidad? ¿En qué les vamos a convertir, en apátridas?", ha preguntado el ministro Óscar Puente.

De llevarse a cabo, sería una medida inédita. Para encontrar una similar, habría que remontarse a las primeras leyes franquistas que recogían la posibilidad de "declarar la pérdida de nacionalidad de los que no merecen el honor de seguir siendo españoles". "Un alto honor ser español", un argumento que utiliza Vox casi 90 años después.

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