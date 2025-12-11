Fernando Garea, tras la detención de Leire Díez y Vicente Fernández: "Si la corrupción llegara a empresas de SEPI el caso sería mucho más grave"

El periodista Fernando Garea explica los tres motivos clave por los que la detención de Leire Díez y, sobre todo, de Vicente Fernández, expresidente de SEPI, puede tener un "enorme impacto". En el vídeo, los detalles.

La UCO ha detenido a Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, en la misma investigación que a la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de SEPI, Vicente Fernández.

El periodista Fernando Garea, adjunto al director de El Español, explica el impacto que puede tener la detención de Fernández, que después trabajó, entre 2021 y 2023, como director comercial de Servinabar, investigada a su vez por presuntas mordidas de adjudicaciones de contratos públicos.

"El impacto puede ser enorme", afirma Garea teniendo en cuenta, eso sí, la "prevención" y la presunción de inocencia. Pero, según explica el periodista, ese impacto podría ser enorme porque, en primer lugar, detalla, "se están registrando empresas de SEPI y si esa corrupción llegara a empresas públicas de SEPI, el caso sería mucho más grave de lo que hemos conocido hasta ahora".

Y en segundo lugar, "porque el que está detenido es nada menos que el que fue presidente de SEPI, Vicente Fernández, mano derecha de María Jesús Montero, que hizo algo tan raro como guardarle el puesto durante 19 meses a ver si le desimputaban en otra causa", añade Garea. Y en tercer lugar, porque "vincula las diferentes tramas de Leire Díez y Cerdán con los que él tenía una relación directa".

Ahora bien, ¿cómo se está viviendo esto dentro del PSOE, después de las denuncias por acoso sexual, dentro del seno del partido, que hemos conocido en los últimos días? ¿Cuál es el estado emocional de los socialistas?", le pregunta Antonio García Ferreras.

Y haciendo un símil bastante poético, la respuesta de Garea es bastante clara: "Todos los cuerpos se acostumbran al dolor, pero te van haciendo más débil cada vez que sufres uno. Y ahora están mucho más débiles por el caso Salazar, y están expectantes porque Fernández es muy próximo a Montero y se está registrando la SEPI, y en función de lo que se sepa de la investigación, puede ser un salto importante. Y por eso, tienen el susto en el cuerpo".

