Lucía Méndez reflexiona sobre por qué Zapatero tarda en dar explicaciones sobre el origen de las joyas: "Eso es que hay algo inconfesable"

El periodista critica la falta de explicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el caso de las joyas. Sostiene que cualquier persona recordaría un regalo de ese valor y cree que su silencio "da que pensar" y alimenta las dudas.

La periodista de 'El Mundo' Lucía Méndez sostiene que el caso de las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero debería haberse explicado ya con claridad. Considera que cualquier persona recordaría un regalo de ese valor y critica que el expresidente aún no haya dado detalles sobre su origen y circunstancias.

A su juicio, la falta de explicaciones genera dudas: "Si llevamos mes y pico esperando, es porque hay algo inconfesable", afirma. Cree que Zapatero podría haber admitido un error y aclarado la situación de forma sencilla, dejando el debate judicial para los tribunales.

Méndez subraya que no se trata solo de una cuestión legal, sino también de responsabilidad política y de imagen pública. "No es tan difícil decir de quién eran las joyas y reconocer un posible error", apunta, lamentando que no se haya optado por esa vía.

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