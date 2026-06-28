Del positivismo de Sánchez a la "autocrítica" de Page: los entresijos de la reunión a puerta rezada en el Comité Federal del PSOE

Los detalles La reclamación de elecciones del dirigente manchego ha tenido respuesta de numerosos dirigentes socialistas, que siguen defendiendo las medidas que va adoptando el presidente del Gobierno sin anticipar comicios.

El reciente Comité Federal del PSOE evidenció el respaldo mayoritario a Pedro Sánchez, con Emiliano García-Page como la única voz crítica. Durante más de cinco horas de debate, García-Page sugirió anticipar elecciones, pero fue rebatido por varios miembros, incluyendo a María Jesús Montero, quien defendió la gestión del partido y rechazó las acusaciones de corrupción. Aunque Miriam de Andrés apoyó la crítica de Page, aclaró que su descontento es con el partido, no con Sánchez. A pesar de las diferencias, la mayoría de los socialistas apoya la continuidad de Sánchez y su objetivo de ganar en 2027.

Un día después del Comité Federal del PSOE, los silencios y la ausencia de críticas evidencian que los socialistas dejan las manos libres a Pedro Sánchez. El debate interno se largó más de cinco horas y media con la única voz discordante de Emiliano García-Page, una crítica del manchego que fue rebatida por varios miembros de Ferraz, entre ellos Pedro Sánchez.

Porque todos los caminos de los socialistas confluyeron en la sede de Ferraz este sábado para celebrar el Comité Federal de la formación. Y pese a las declaraciones de algunos dirigentes a su llegada y el discurso del presidente del Gobierno para abrir el comité, lo realmente importante ocurrió fuera de cámaras.

Un debate entre socialistas al que laSexta ha podido acceder en unos audios en los que se escucha a Sánchez tras el debate. "¿El proyecto está agotado? Si a mí me preguntáis si tengo ganas de continuar después de todo, tengo que deciros que tengo muchas ganas de volver a ganar en 2027", afirmaba.

Porque, pese a las críticas externas e incluso alguna interna, él tiene claro el motivo para seguir al frente del Gobierno: "Creo que tenemos muchas garantías de poder volver a repetir una mayoría parlamentaria que nos obliga a seguir gobernando". Una continuidad del Gobierno que todos los barones apoyaron... o casi. Porque Emiliano García-Page no cree en que lo mejor sea seguir gobernando. "Yo preferiría sinceramente que se pudieran anticipar las elecciones (...) No hay que tener miedo a las elecciones", afirmaba en su turno de palabra.

Crítica que tuvo sus respuestas. Como la de María Jesús Montero, quien le acusa de colaborar en una maniobra contra el partido: "Yo te quiero decir una cosa, Emiliano. Una cosa es que respondamos ante una conducta irregular (...) y otra cosa es permitir que la derecha (...) cree una sensación de corrupción generalizada que no existe. Y lo voy a volver a repetir. Que no existe".

Aunque no se ha escuchado su voz, laSexta ha podido saber que Miriam de Andrés, alcaldesa de Palencia, sí defiende la vertiente de Page. "No entiendo por qué esté comité electoral se resiste a ver que el rey está desnudo. Por lealtad, no me resisto a gritar que el rey va desnudo".

A la salida del comité, hacía una aclaración a laSexta: "No hablo de Pedro Sánchez, hablo del propio partido. Los comités federales hace tiempo que dejaron de ser lo que tienen que ser, un órgano de contrapoder a la dirección".

Para algunos socialistas, como Diana Morant, las voces críticas de Andrés y Page se han quedado solas. Otros, como el portavoz Patxi López, creen que, aunque disientan, dentro de Ferraz es el lugar para criticar.

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