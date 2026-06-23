La UCO cifra en casi 250.000 euros la presunta comisión del expresidente de la SEPI por el rescate de Tubos Reunidos

¿Por qué es importante? Esta sería la presunta mordida que se habría llevado la trama Leire por haber colaborado en el rescate de la empresa vasca y posteriormente en otra intervención para evitar un pago a la SEPI.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado dos informes al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre los contratos amañados en la SEPI. La investigación revela que la trama del caso Leire utilizó su conexión con miembros del PNV para asegurar el rescate de la empresa Tubos Reunidos, obteniendo una presunta comisión ilegal de al menos 247.459 euros. La trama actuó en dos ocasiones para beneficiar a la empresa vasca: primero, accediendo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI, y luego, facilitando el acceso al "dinero de Sestao". Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, habría recibido mordidas por estas gestiones.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado dos nuevos informes al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga los amaños de contratos en la SEPI, en los que se recoge que la trama del caso Leire utilizó la "capacidad de acceso a miembros del PNV" para conseguir el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos, una labor que les habría reportado una presunta comisión de al menos 247.459 euros.

Según el escrito, al que ha tenido acceso laSexta, la trama, conformada por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, trabajó en hasta dos ocasiones a favor de la empresa vasca. En un primer momento fue para conseguir acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) de la SEPI, el vehículo del Gobierno para rescatar a las empresas que se pudieran haber visto afectadas por la pandemia.

Posteriormente, también habrían intermediado para poder disponer del "dinero de Sestao", el líquido de la venta de un inmueble de la empresa que realizó en 2024 y que debería haber abonado a la entidad pública como parte del rescate que habían conseguido.

A cambio de esas presuntas gestiones, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, se habría embolsado un total de 247.459 euros en forma de mordidas, la mitad de ese importe abonada a través de la sociedad Mediaciones Martínez SL.

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