Iñaki López defiende la 'ley de nietos' ante las críticas de Feijóo: "Para algunos la regularización solo es buena si es fiscal"

El presentador de MVT considera que Feijóo debe creer "que los nietos de los represaliados son todos bolivarianos con la sangre de Durruti corriendo por sus venas y clamando venganza". Eso y que es una lástima que no tenga "mejor propuesta que una enmienda a nuestro sistema electoral".

Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, respondió en su programa a las acusaciones de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, sobre la 'ley de nietos', sugiriendo que el Gobierno busca cambiar los resultados electorales. López defendió el sistema electoral español como uno de los más seguros y transparentes del mundo, lamentando que Feijóo, quien se postula a elecciones, dude de sus resultados. Criticó que el PP cuestione ahora la 'ley de nietos', parte de la Ley de Memoria Democrática, acusando al Gobierno de pucherazo. López sugirió que Feijóo parece anticipar una derrota electoral y cuestionó la lógica de sembrar dudas sobre un sistema electoral ejemplar.

El presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha arrancado el programa de este martes respondiendo a las acusaciones lanzadas por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la llamada 'ley de nietos'. Porque, según el popular, Sánchez estaría utilizando determinadas medidas para cambiar los resultados electorales. O, como Feijóo dijo, existe en el Gobierno "un interés evidente de conseguir nuevos votantes".

Ante estas palabras, que incluso hablan de modificar el censo electoral, López ha querido defender el sistema por el que funciona nuestro país a la hora de escoger presidente en las urnas. "El sistema electoral español es uno de los más seguros, íntegros y fiables del mundo. Es referente por su rapidez en los resultados. Transparente y con muchos controles".

Y, sin embargo, el presentador ha tenido que lamentar que todavía "hay quien duda y con anticipación de lo que salga de las urnas". "Curiosamente", continúa Iñaki López, uno de los que ahora tienen dudas es Alberto Núñez Feijóo, nada más y nada menos que una de las personas que se presentarían como candidato a las elecciones.

Por ello, y porque, como hemos recordado en laSexta, Feijóo sí defendió su propia idea para una 'ley de nietos', López ha criticado la postura del popular. "El candidato popular duda ahora del resultado de unas elecciones aún sin convocar por la llamada 'ley de nietos', que da derecho a la nacionalidad de los descendientes de los exiliados por razones políticas. Por cierto, una ley que él mismo apoyaba hace tres años y que también apoyaba la Iglesia Católica, a cuyo jefe tanto aplaudió el Partido Popular en su reciente visita".

La 'ley de nietos' es una norma aprobada hace cuatro años y que se incluye en la Ley de Memoria Democrática. Pero al PP no le ha molestado hasta ahora. No se han quejado de que los nietos de exiliados puedan tener la nacionalidad española hasta este mismo momento. Y lo hacen "acusando al Gobierno de pucherazo por unas elecciones que, insisto, todavía no tienen fecha", ha seguido el presentador.

Porque Iñaki considera que Feijóo debe creer "que los nietos de los represaliados son todos bolivarianos con la sangre de Durruti corriendo por sus venas y clamando venganza". Eso y que es una lástima que no tenga "mejor propuesta que una enmienda a nuestro sistema electoral, que es tanto como una enmienda a la democracia".

Es verdad que uno de los trabajos de la oposición es fiscalizar y vigilar la acción del Gobierno, pero, con esto en mente, se hace una pregunta: "¿Qué sentido tiene extender dudas sobre un sistema ejemplar que además es marca España? Feijóo abre la puerta a que en el futuro se duden de sus resultados y que los españoles acabemos ya por dudar de nuestra propia democracia".

Para terminar y antes de arrancar el programa de este martes, Iñaki López ha querido mandar un último mensaje directo al PP. "La ley de nietos está refrendada por expertos y no ofrece posibilidad alguna de pucherazo. Cualquiera diría que Feijóo se pone la venda antes de perder unas elecciones". Es más, en su opinión, "parece que para algunos la regularización solo es buena si es una regularización fiscal".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido