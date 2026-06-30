Vox pide a la Junta Electoral privar del voto por correo a los españoles residentes en el extranjero

Entre líneas El PP alienta la sombra del fraude electoral utilizando a los migrantes y Vox sube la apuesta: asegura sin pruebas que se están produciendo inscripciones "masivas" en el registro CERA y que a los españoles en el exterior no se les exige identificarse cuando envían su voto por correo.

Vox ha solicitado a la Junta Electoral Central la suspensión del voto por correo para los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), calificándolo de "opaco". José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario de Vox, destacó que el voto desde el extranjero debe ser exclusivamente presencial, ya que no se garantiza la identidad del elector ni la custodia del voto. Además, Vox critica las "inscripciones masivas" en el censo exterior y sugiere que el Gobierno de Pedro Sánchez podría estar manipulando el censo electoral. También, la asociación Hazte Oír ha presentado firmas contra la 'ley de nietos' y solicita auditorías y suspensiones cautelares en el censo exterior.

Vox ha pedido este martes a la Junta Electoral Central que se suspenda el voto por correo para los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), así como el trámite de acceso y admisión al registro desde el extranjero por considerarlo "terriblemente opaco".

"Hay grandísimas dudas sobre cómo se está llevando a cabo el procedimiento", ha advertido en una rueda de prensa el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo.

El diputado, cuya formación ya exigió el viernes revisar la instrucción del Ministerio de Justicia sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y el acceso a la nacionalidad española por parte de descendientes de españoles que emigraron, ha subrayado que el voto de los españoles residentes en el extranjero debe ser exclusivamente presencial.

Según el escrito remitido por Vox este martes a la JEC, en el voto por correo desde el extranjero "no puede garantizarse la identidad del elector ni la custodia del voto".

Figaredo ha explicado en este sentido que mientras que en España se exige la identificación tanto cuando se solicita el voto por correo como cuando se deposita, para votar en el extranjero no se exige.

Vox critica las "inscripciones masivas"

En un segundo escrito, el partido de Santiago Abascal reclama concretamente auditar y suspender las inscripciones "masivas" en el censo exterior y revisar los contratos de externalización con la empresa Neoris y el grupo estatal cubano Palco.

Vox ha vuelto a inscribir estas acciones en un intento de frenar una supuesta maniobra del Gobierno de Pedro Sánchez para alterar el censo electoral ante próximos comicios mediante un "golpe de Estado a cámara lenta" a través de "nacionalizaciones masivas" debido a los malos resultados que, según la formación, atribuyen las encuestas al PSOE.

Como prueba, ha señalado que entre 2020 y 2023 el incremento de personas inscritas en el censo de residentes en el exterior fue de un 7,2% y entre 2023 y 2026 de un 17,9%.

"La velocidad de admisión para la nacionalización y registro en este voto CERA se ha acelerado terroríficamente", ha denunciado Figaredo, que ha recordado que Vox lleva actuando contra ello desde que en enero de 2023 recurrió la Ley de Memoria Democrática ante el Tribunal Constitucional.

Firmas contra la 'ley de nietos'

En este sentido, ha expresado su satisfacción por que ahora el PP se "sume al carro" y haga "suyas" las denuncias de Vox. "Nunca es tarde si la dicha es buena", ha exclamado.

A las denuncias de Vox se añaden las de la asociación Hazte Oír, que ha entregado más de 50.000 firmas ante la Unión Europea contra la 'ley de nietos' y ha pedido a la JEC la suspensión cautelar de nuevas inscripciones sin vínculo municipal verificado en el censo electoral exterior, instrucciones vinculantes para todos los consulados y una auditoría completa del CERA.

"Si no se para, las elecciones de 2027 habrán sido manipuladas antes de que empiece la campaña", afirma el colectivo en un comunicado, en el que afirma que "el plan no es que los nuevos nacionalizados voten al PSOE, es tener ese censo disponible para activarlo cuando al PSOE le haga falta".

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