Juanma Moreno se acerca a Vox y le pide diálogo para ser investido: "Tenemos que buscar aquello que suma"

¿Qué ha dicho? "Es una realidad que Vox es distinto al PP, pero frente a esa diferencia tenemos que buscar aquello que suma. Y yo creo, y además agradezco en este caso al grupo político Vox haya hecho un esfuerzo de entendimiento", ha asegurado Moreno en su debate de investidura.

El líder del PP en Andalucía, Juanma Moreno, busca el apoyo de Vox para su investidura, destacando la necesidad de encontrar puntos en común a pesar de las diferencias. Durante el debate de investidura, Moreno reconoció que Vox es la única fuerza interesada en negociar, frente a otras que buscan bloquear el proceso. Aunque la primera votación probablemente fracasará, ya que el PP no alcanza la mayoría absoluta, Moreno y Vox tienen dos días para seguir negociando antes de la segunda votación. Manuel Gavira, líder de Vox en Andalucía, insiste en que el acuerdo debe centrarse en medidas concretas, no en cargos.

El PP se ha vuelto a acercar una vez más a Vox. En Andalucía, Juanma Moreno, que necesita su apoyo para ser investido y aún no lo tiene asegurado, ha pedido buscar las cosas en las que puedan sumar juntos.

Así lo ha asegurado Moreno durante su debate de investidura, donde ha destacado que "Vox es la única fuerza que ha mostrado interés" frente a "cuatro fuerzas que han votado por el bloqueo quitándose de en medio". "No quieren negociar ni que negociemos", ha añadido.

"Pido que encuentren la manera de unirse al proyecto común para hacer Andalucía más fuerte. Por encima de las discrepancias, nos une el amor a Andalucía", ha señalado Moreno.

De esta manera, Moreno ha pedido a Vox "hacer un esfuerzo de aproximación". "Es una realidad que Vox es distinto al PP, pero frente a esa diferencia tenemos que buscar aquello que suma. Y yo creo, y además agradezco en este caso al grupo político Vox haya hecho un esfuerzo de entendimiento", ha añadido.

Moreno se ha propuesto seguir las conversaciones con la ultraderecha tras conocerse que "previsiblemente" la investidura del popular en primera votación fracasará, al contar solo con los apoyos del PP, que tiene 53 escaños, dos menos que la mayoría absoluta necesaria.

Después de que este martes el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, le haya negado el apoyo a su candidatura, el foco se desplaza al jueves, 48 horas después de la primera votación, donde se pide mayoría simple, lo que da dos días a PP y Vox para seguir negociando. El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha insistido en que por ahora no hay acuerdo, pero siguen negociando y se están centrado en las medidas y no en los cargos o en si la formación de Abascal entra o no en el nuevo Ejecutivo andaluz.

Gavira, a su salida del pleno de investidura, ha señalado que agradece el tono de la intervención de Moreno, pero que además de eso hace falta entenderse en los detalles del acuerdo que negocian.

Votación del jueves

El pacto deberá esperar al jueves, puesto que, ha recordado Gavira, Moreno tiene la tarde ocupada con las intervenciones del PSOE y del PP en la segunda jornada del pleno de investidura y luego llegará la votación, de modo que habrá que aplazar las conversaciones hasta la "tarde noche" y este miércoles y jueves.

"La voluntad es buena, tenemos ganas", ha explicado Gavira, quien ha advertido que hay que negociar "medida a medida" el pacto de gobernabilidad para Andalucía. El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García ha apuntado a que "love is in the air" (el amor está en el aire), en cuanto a la interpelación en el pleno entre Moreno y Gavira, algo que hace pensar que el acuerdo entre ambas formaciones está más cerca que lejos, ha añadido.

"Se ve que se quieren mucho y que el pataleo de ayer se ha pasado", ha añadido García, quien cree que hay un tono "de algodón de azúcar" que apunta a que Andalucía "tendrá un vicepresidente que niega la violencia machista en 48 horas".

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