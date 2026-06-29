Iñaki López desvela que tiene un tío abuelo en Cuelgamuros y no dejan a su tía sacarlo: "Lleva 30 años luchando y el ayuntamiento se niega"

Más Vale Tarde debate sobre el acto ultra que considera que la exhumación de Franco fue una profanación e Iñaki López explica cómo todavía hay ayuntamientos que niegan las licencias para recuperar los cuerpos de familiares represaliados.

Hoy en el Ayuntamiento de Valdemorillo, gobernado por PP y Vox, se presenta un documental que asegura que sacar a Franco del Valle de los Caídos fue una profanación.

Chema Crespo considera que "estamos entrando en una fase de revisionismo histórico infame". Iñaki López, por su parte, opina que "si el PP no tuviera a Vox metido en el Ayuntamiento no se metería en estos berenjenales".

En la misma línea, Ramoncín señala que vivió 19 años con Franco y, tras otros 40 viviendo sin él, "veo a Franco más que en los primeros 19 años". Además recuerda lo "raro" que es el Valle de Cuelgamuros: "Era un monumento, por llamarlo de algún modo, donde el asesino estaba enterrado con los que había asesinado", afirma.

"Un país como el nuestro, que tenga todavía gente sin identificar, en las cunetas, es una cosa muy penosa", sostiene Ramoncín, mientras que Iñaki denuncia que hay ayuntamientos que impiden recuperar esos cuerpos y "niegan las licencias que dependen de ellos".

En este sentido, apunta que "el Ayuntamiento de El Escorial lleva décadas negándose a cualquier tipo de obras", algo que le toca directamente, porque tiene un tío abuelo allí enterrado: "Mi tía no lo puede sacar desde hace décadas porque el Ayuntamiento de El Escorial se niega a entregar una licencia para sacar a un familiar, que fue enterrado sin su consentimiento ni el de la familia, de ese lugar lamentable", explica.

Iñaki, señala que la intención del ayuntamiento es "que la gente se muera para que no pueda recuperar sus restos". "Memoria, dignidad y justicia. Aquello que sirve para las víctimas de ETA también tiene que servir para las víctimas del franquismo", sentencia.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido