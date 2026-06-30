Así exigía Feijóo en 2022 su propia 'ley de nietos' que ahora tacha de "ingeniería electoral": "Es un derecho civil la recuperación de la nacionalidad"

¿Qué ha dicho? El líder del PP apostaba por "hacer una ley específica para recuperar la nacionalidad los descendientes de españoles", una normativa que estuviese "fuera de planteamientos ideológicos y de rencores".

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, critica la 'ley de nietos', parte de la Ley de Memoria Democrática, argumentando que busca "conseguir nuevos votantes". Feijóo propuso en 2022 una ley específica para recuperar la nacionalidad de los descendientes de españoles, fuera de un contexto ideológico. Acusa al Gobierno de implementar una "ingeniería electoral" para aumentar el censo de votantes en 2,5 millones, aunque la realidad es que solo 300.000 personas han sido registradas. Además, Feijóo ignora que no todos los nuevos votantes necesariamente apoyarán al PSOE, ya que el porcentaje de votación de españoles en el extranjero es bajo.

La hemeroteca pone frente al espejo a Alberto Núñez Feijóo en una de sus últimas cruzadas contra el Gobierno: la 'ley de nietos' que cree que esconde "un interés evidente de conseguir nuevos votantes". No es la primera vez que el líder del PP habla sobre esta ley; hace más de tres años, en noviembre de 2022, Feijóo apostaba por crear una 'ley de nietos' específica que no estuviese dentro de la Ley de Memoria Democrática que aprobó el Gobierno en 2022 con el apoyo de EH-Bildu.

"El compromiso que tenemos es muy claro: hacer una ley específica para recuperar la nacionalidad los descendientes de españoles. Queremos que es un grave error haber incluido dentro de una ley ideológica firmada por Bildu —el partido político heredero de la banda terrorista ETA— y meter dentro de esa ley ideológica un derecho civil como es la recuperación de la nacionalidad de los descendientes de los españoles", trasladó en su momento el líder del PP.

Entonces, Feijóo consideraba "un grave error" que este "derecho civil" fuese incluido dentro de la Ley de Memoria Democrática, que fue firmada por EH-Bildu. El líder del PP insistía en su "compromiso" por "abrir un contexto de negociación para desembocar en una ley específica para recuperar la nacionalidad los descendientes de españoles fuera de planteamientos ideológicos y fuera de rencores", una normativa que para el PP era "una ley ideológica que reabre los rencores de la Guerra Civil".

En las últimas horas, el líder del PP ha elevado su ofensiva contra la 'ley de nietos', llegando a poner en duda que el Gobierno esté utilizando determinadas medidas para cambiar los resultados electorales. "Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, pues vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas", aseguró este lunes.

Las mentiras de Feijóo sobre la 'ley de nietos'

Lo cierto es que la 'ley de nietos' es en realidad un artículo de la Ley de Memoria Democrática. Según Feijóo, hay "suficiente experiencia" como para concluir que Sánchez no hace nada "por ingenuidad" y que está implementando una "ingeniería electoral" por la que, en un espacio muy corto de tiempo, en un año y medio, incrementará en dos millones y medio el número de personas con derecho a voto. Aquí entraría la primera trampa de Feijóo. Esta orden, que se encuentra dentro de la Ley de Memoria Democrática, entró en vigor en 2022. Se prorrogó en 2024 y se cerró el plazo de solicitud en octubre de 2025. Por lo tanto, viene de atrás y se han dado tres años de plazo, que caducaron hace más de ocho meses.

Desmontando los bulos de Feijóo sobre la 'ley de nietos': ni aumenta el censo en 2,5 millones de votantes ni todos apoyarán al PSOE

Cuando Feijóo se refiere a ese aumento en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto. Aunque es cierto que hasta ahora hay pendientes 2,4 millones de solicitudes, pero también lo es que hasta ahora se han recibido 1 millón de expedientes, se han aprobado medio millón y que, a finales de marzo, según el Gobierno, solo 300.000 personas figuraban ya en el registro. Sin olvidar las palabras: "Que podría votar mañana", que también son inciertas.

"Como con los votantes actuales no le salen las cuentas, pues vamos a ver si fabricando me votan, salen las cuentas", es otra de las frases pronunciadas por Alberto Núñez Feijóo en esta jornada. De nuevo, palabras a corregir. Porque, en el hipotético caso de que todas esas personas adquirieran el derecho a voto, hay que tener muy claro que no necesariamente todas las personas que consigan ese derecho lo van a ejercer. Es más, de hacerlo, eso no significa que su voto vaya a ser favorable para el PSOE. Sobre todas aquellas personas que solicitan la nacionalidad residiendo fuera de España. En las últimas generales celebradas en 2023, de los 2,3 millones de españoles residentes en el extranjero, votaron algo más de 200.000, un 10%. O en las últimas elecciones andaluzas, en las que venció claramente el PP, votó poco más del 7% del censo del CERA, aunque también es cierto que ganó el PSOE.

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