Amplían la imputación a Carlos Mur por prevaricación en los 'protocolos de la vergüenza' de las residencias de Madrid

Carlos Mur a su llegada a los juzados de la Plaza de Castilla en Madrid, en una imagen de archivo.

Los detalles Un juez de Getafe acepta ampliar la investigación contra Carlos Mur como presunto autor del delito, así como a su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo.

El Tribunal de Instancia de Getafe ha ampliado la imputación contra Carlos Mur, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, por prevaricación, debido a los "protocolos de la vergüenza" durante la pandemia. La ampliación de la denuncia, presentada por el PSOE, se centra en órdenes específicas que Mur pudo dar al Hospital de Getafe y a una residencia local, investigando un fallecimiento. También se examina el papel de su sucesor, Francisco Javier Martínez Peromingo. El juez ha rechazado ampliar la investigación más allá de este caso específico. Óscar López, del PSOE, ha prometido llegar "hasta el final".

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getafe Plaza número 3 amplía al delito de prevaricación la imputación contra el exdirector general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid Carlos Mur, en relación a la aplicación de los conocidos como 'protocolos de la vergüenza' de derivación hospitalaria de residencias durante la pandemia.

Lo hace tras recibir una ampliación de denuncia presentada por el PSOE, pero exclusivamente para la orden que Mur pudo dar al Hospital de Getafe y a una residencia del municipio en la que se investiga un fallecimiento, así como a su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo, también investigado en la causa.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta se recoge también que la investigación intentará determinar el papel que pudo tener el sucesor de Mur en el cargo en la aplicación de estos protocolos.

La ampliación por prevaricación se centra en la orden que Mur pudiera haber transmitido al Hospital de Getafe y a la Residencia Geriátrica 'Los Ángeles', un caso concreto dentro de la denuncia en relación a todas las órdenes que se dieron respecto de la hospitalización de personas con discapacidad, ancianos enfermos y otros durante la pandemia y las decisiones de 'medicalizar' las residencias en la Comunidad de Madrid. Del mismo modo, el juez rechaza ampliar la investigación a un ámbito más general, al considerar que excede la competencia territorial del juzgado.

Óscar López: "Llegaremos hasta el final"

Carlos Mur está siendo investigado por un delito de discriminación en la asistencia sanitaria en varias causas por la aplicación de los mencionados protocolos a inicio de la pandemia de coronavirus en la región.

El pasado mes de febrero, el exalto cargo madrileño declaró que las instrucciones estaban incluidas en un plan de acción frente al coronavirus presentado por el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero en marzo de 2020, cuando le remitió un correo en el que le avisaba de que la medicalización de las residencias era algo "irrealizable".

En su cuenta de X, el secretario general del PSOE de la Comunidad de Madrid y ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que llegarán "hasta el final" en su denuncia contra estos protocolos y sus responsables. "Prevaricación quiere decir que se adoptaron decisiones injustas. Tan injustas que acabaron con la vida de quienes no tenían un seguro privado. No se les derivó a los hospitales y en las residencias no habia médicos para atenderlos", recoge en su mensaje.

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