Ayuso recuerda su polémica visita a México: claves del viaje por el que la madrileña ha sido denunciada por cohecho pasivo

Los detalles El abogado Javier Flores ha recalcado que, cuatro meses después del viaje, la presidenta madrileña sigue sin dar explicaciones sobre los gastos del viaje.

Isabel Díaz Ayuso ha sido denunciada por su viaje a México, acusado de cohecho impropio por el abogado Javier Flores ante la Fiscalía del Supremo. Ayuso defendió que el viaje buscaba establecer lazos económicos y asistir a los Premios Platino, pero generó controversia por sus declaraciones sobre México, lo que llevó a que el hotel le retirara la invitación. La polémica creció al revelarse discrepancias en los gastos declarados del viaje: Ayuso reflejó 623,28 euros, mientras que otros cargos declararon 14.847,78 euros. Flores señala la gravedad de que un tercero pudiera haber pagado parte de los gastos.

Isabel Díaz Ayuso ha sido denunciada por su polémico viaje a México. El abogado Javier Flores ha presentado una denuncia a la Fiscalía del Supremo por un posible delito de cohecho impropio cometido por la presidenta madrileña en su visita al país azteca.

Un viaje del que por última vez hizo referencia este viernes de una manera diferente: "El presidente de la Comunidad de Madrid, en un país de extrema violencia donde cada muy poco tiempo recibimos cartas de ciudadanos que nos dicen sentir miedos atroces, se busca la vida en un país tan peligroso".

Y es que el viaje se estableció, según ha defendido Ayuso, para establecer lazos económicos con México y asistir a la gala de los Premios Platino. Ahora bien su estancia se vio alterada porque el hotel que la acogía decidió retirarle la invitación por las declaraciones que había realizado al respecto del país azteca.

"Habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos. Esto ha sido una historia de cinco siglos de amor, no han sido cinco siglos de odio" o "México no existió hasta que llegaron los españoles" fueron frases que generaron la polémica.

Finalmente, Ayuso no acudió al evento principal del viaje, pero acabó disfrutando de dos días sin actividad pública. Y la polémica aumentó cuando tres cargos de la Comunidad de Madrid declararon 14.847,78 euros en el Portal de Transparencia de la comunidad autónoma por el viaje mientras que la madrileña solo reflejó 623,28 euros.

Una gran diferencia con sus altos cargos que ha llevado a Javier Flores a denunciarla. "Sabemos que han pasado cuatro meses desde el viaje y que hasta la fecha no se han dado explicaciones y que ha pasado casi un mes desde que la propia presidenta reconoció públicamente que el pago no lo había hecho la Comunidad de Madrid. Y si no lo ha hecho la Comunidad de Madrid, solo hay dos opciones: o lo ha pagado ella de su bolsillo, que sería una posibilidad y se acaba este tema en cinco minutos, o lo ha pagado un tercero", ha señalado el letrado en laSexta Xplica.

En este sentido, Flores ha subrayado que "esa mera posibilidad de que lo haya pagado un tercero es la realmente grave, el que un tercero no identificado, que no sabemos quién es, haga regalos del orden en este caso de 15.000 euros".

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