El contexto Sam Altman, CEO de la empresa creadora de ChatGPT, habla del ataque a Hugging Face como un punto de inflexión. "Fue como leer una historia de ciencia ficción", dice, reconociendo que han pausado los procesos de entrenamiento de inteligencia artificial.

Elon Musk, Dario Amodei y Sam Altman, líderes de Tesla, Anthropic y OpenAI respectivamente, han coincidido en la necesidad de frenar el avance de la inteligencia artificial (IA) debido a sus riesgos potenciales. Altman ha declarado que OpenAI no saldrá a Bolsa en 2026, priorizando la seguridad y evitando presiones financieras. Esto se produce tras un incidente en el que agentes de OpenAI vulneraron sistemas de Hugging Face. Amodei también ha pedido reducir el ritmo de escalado de la IA para evitar desarrollos incontrolables. Musk ha recordado que la IA podría ser más peligrosa que las armas nucleares, reflejando el creciente temor a su potencial destructivo.

Musk, Amodei y Altman. Tres que saben de inteligencia artificial. Tres que saben de lo que es capaz la IA y de lo que puede llegar a ser capaz. Tres CEO. Tres líderes que se han puesto de acuerdo. Porque tanto el mandamás de Tesla y X como los de Anthropic y OpenAI abogan por apretar el botón de freno ante el rápido avance de esta tecnología. Tal es así que esta última empresa, creadora de ChatGPT, ha afirmado que no van a salir a Bolsa en estos momentos.

Así lo ha expuesto Altman en una entrevista en 'Fortune', negando y descartando que vayan a salir al mercado bursátil en este 2026. "Dado todo lo que está sucediendo con la seguridad, sería un momento poco aconsejable", ha afirmado.

En ese sentido, ha expuesto que la matriz tecnológica va a seguir operando como firma no cotizada para esquivar presiones financieras externas: "Tenemos muchas cosas que hacer respecto a seguridad y alineación".

Todo, después de que cientos de agentes de OpenAI se coordinasen de forma autónoma para acceder y vulnerar los sistemas de Hugging Face, situación que Altman ha descrito como "leer una historia de ciencia ficción".

Hablando de la mayor llamada de atención y el gran punto de inflexión en la gobernanza interna de la empresa. "Estoy muy orgulloso de cómo nos unimos y de lo que hemos hecho desde entonces. Pero sí, fue como, vale, estamos en una liga diferente ahora", prosigue.

En su intervención, Altman ha reconocido que la firma está pausando los procesos de entrenamiento de la IA a medida que alcanzan cotas superiores de capacidad técnica, calificando de "inaceptable" todo escenario en el que haya un 10% de probabilidad de catástrofe existencial debida a la falta de control sobre estos sistemas superinteligentes.

Anthropic pide "bajar el ritmo"

Horas antes, Dario Amodei, CEO de Anthropic, publicó un manifiesto pidiendo frenar el ritmo de escalado de los modelos de IA. "Debemos bajar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA", ha expresado, citando dos motivos para realizar tal petición.

El primero, el de la "automejora recursiva de la IA", que hace que sea capaz de desarrollarse a sí misma y propiciar "avances drásticos" que, si no se controlan, "podrían superar la capacidad de comprender y controlar estos sistemas". El segundo, el "incidente de Hugging Face de OpenAI".

"Hay que dar prioridad a la cautela sobre la velocidad y a la prudencia sobre el beneficio", expone, planteando medidas como una "evaluación incorporada" por parte de actores independientes, "coordinación democrática" con las instituciones públicas y "coordinación global".

Hasta Elon Musk está de acuerdo con todo esto. En redes, el multimillonario ha rememorado un post de hace 12 años en el que afirmaba que la IA era "potencialmente más peligrosa que las armas nucleares".

Porque la IA preocupa. Porque las dudas y el temor a una tecnología que se ha calificado como "la más peligrosa que la humanidad haya creado jamás" no dejan de crecer. Son palabras de Jacob Coxon, ingeniero tecnológico con experiencia tanto en OpenAI como en Anthropic, que ha alertado de que la IA "puede acabar con la humanidad antes de que acabe la década".

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