La imagen de la reunión de Salvador Illa con Pujol en el Palau de Pedralbes

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recibió el pasado viernes al expresidente catalán Jordi Pujol en el Palau de Pedralbes, en Barcelona, para interesarse por su estado de salud.

Según ha podido confirmar laSexta, la reunión se celebró después de que Illa regresase de su viaje oficial a México y tras comparecer en la sesión de control en el Parlament, y lo hizo para interesarse por la salud del expresidente, de 95 años. Un encuentro privado que se produjo al final del día.

Pujol estuvo ingresado por neumonía en noviembre, días antes del juicio a su familia por su fortuna en Andorra y para el cual, debido a su estado de salud, pudo comparecer telemáticamente y desde su domicilio.

En concreto, el expresidente de la Generalitat permaneció cinco días ingresado en la Clínica Sagrada Familia. Tras esto, tuvo que declarar por videoconferencia para que se valorase si podía ser juzgado, después de que los forenses determinaran que sufre un "deterioro cognitivo" que le impediría seguir las sesiones. Para él, la Fiscalía pide nueve años de cárcel.

Finalmente, la Audiencia Nacional decidió, tras su comparecencia telemática y la intervención de los médicos, no apartarle del proceso, al menos por ahora.

Para sus siete hijos, Anticorrupción pide penas que van entre los ocho a los 29 años de cárcel. En concreto, a Jordi Pujol Ferrusola le pide 29 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo, falsedad en documento mercantil, cinco delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución, mientras que a Josep Pujol Ferrusola 14 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo, falsedad en documento mercantil y un delito contra la Hacienda Pública.

Salvador Illa ya recibió a Pujol en el Palau de la Generalitat en el verano de 2024, semanas después de su investidura, en el marco de una ronda de reuniones con sus antecesores en la presidencia de Cataluña.

