Plasencia llora la muerte de Robe Iniesta y decreta tres días de luto oficial

Después de que todos los partidos políticos del gobierno placentino le eligieran como hijo predilecto el pasado mes de noviembre, este miércoles el Ayuntamiento despide así a su vecino.

El Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento del músico placentino Robe Iniestalíder del grupo de rock Extremoduro este miércoles, a los 63 años.

"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", ha escrito su agencia de comunicación en una nota publicada en la página web, que no informa sobre la causa de la muerte.

Por este motivo, el ayuntamiento de su ciudad natal ha decretado tres días de luto oficial durante los cuales mantendrá las banderas a media asta. El Gobierno local también pondrá en el zaguán del salón de plenos un 'libro de condolencias' a disposición de los vecinos.

Hijo predilecto del Jerte: "Una deuda con el gran músico"

El pasado mes de noviembre, el Pleno municipal aprobó por unanimidad de todos lo grupos políticos el inicio del expediente para el nombramiento de Robe Iniesta como 'hijo predilecto' de la capital del Jerte.

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, subrayó que la propuesta partió del conjunto de la corporación municipal y no únicamente del equipo de Gobierno. "Es una propuesta de las veintiuna personas que formamos esta corporación municipal", afirmó durante la sesión antes de añadir que "Roberto Iniesta no solo se lo merece, sino que es una de las señas de identidad de la cultura no solo de Plasencia o de Extremadura sino un exponente internacional del talento y la capacidad que nace de esta tierra".

Pizarro destacó la trayectoria del artista como "uno de los exponentes más motivadores y estimulantes para las nuevas generaciones", y defendió que con este reconocimiento "la ciudad cumple una cuestión de justicia porque tenía una deuda con el gran músico".

La intención del consistorio era que el acto institucional de entrega del título se celebrara en primavera, en el que "la música, y sobre todo la música de Roberto Iniesta, sea la protagonista".