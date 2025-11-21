Jordi Pujol recibe el alta tras pasar cinco días ingresado en una clínica de Barcelona

Los detalles El expresident de la Generalitat ha abandonado la Clínica Sagrada Familia sobre las 12.20 horas, donde permanecía ingresado desde el pasado domingo por una neumonía.

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha sido dado de alta hospitalaria tras ser ingresado por neumonía en la Clínica Sagrada Família. Su salud ha mejorado, permitiéndole regresar a casa. Pujol enfrenta un juicio por su fortuna oculta, previsto para el 24 de noviembre. Sin embargo, un informe médico señala un "deterioro cognitivo moderado", lo que cuestiona su capacidad para participar en el juicio. Su abogado, Cristóbal Martell, ha solicitado a la Audiencia Nacional archivar la causa debido a este deterioro. La Fiscalía pide nueve años de cárcel, acusándolo de liderar una trama para ocultar comisiones en Andorra.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha recibido este viernes el alta hospitalaria y ha regresado a su domicilio tras salir de la Clínica Sagrada Familia, donde permanecía ingresado desde el pasado domingo por una neumonía.

El estado de salud del exlíder catalán había evolucionado favorablemente en los últimos días y estaba previsto que pudiera recibir el alta este mismo viernes, unas predicciones que se han cumplido en torno a las 12:00 horas, cuando ha salido en coche de la clínica por un acceso secundario del centro, y no por el acceso principal, donde estaban apostados numerosos periodistas esperando para grabar el momento.

Pujol se encuentra a las puertas de afrontar el juicio por su fortuna oculta, que arrancará el 24 de noviembre, si bien el pasado lunes los médicos forenses que le examinaron concluyeron que sufre un "deterioro cognitivo moderado", por lo que no está "en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio" ni dispone de "capacidad procesal" para defenderse.

La defensa de Pujol ha pedido a la Audiencia Nacional que archive la causa al expresident, sin examinarlo previamente, aduciendo que su deterioro "físico y cognitivo" le impide afrontar el juicio.

Así lo solicita Cristóbal Martell, abogado de Jordi Pujol, en un recurso interpuesto tras la decisión de la Audiencia Nacional de citar al expresidente de la Generalitat el próximo lunes, por vía telemáticadesde su domicilio, para examinar su estado de salud.

La Fiscalía pide una condena de nueve años de cárcel para Pujol, al que acusa de integrar, junto a su esposa Marta Ferrusola, ya fallecida, y sus siete hijos, una trama para enriquecerse con comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones, hasta amasar una fortuna que ocultaron en Andorra durante décadas.

